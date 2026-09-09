Sivas'ın Gürün ilçesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptıkları en iyi işin insanların gönlüne köprü kurmak olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas'ın Gürün ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Karayolu ile Malatya'dan Gürün'e geçen Uraloğlu'nu burada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve ilçe protokolü karşıladı. Uraloğlu, Yukarı Suçatı Mesçitönü Camii, Tarihi Somoncubaba değirmenini gezdi. Ardından AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Uraloğlu, gönüllerde köprü kurduklarını belirtip, 'Bakın, dünyada birçok sıkıntı yaşandı ama biz hiçbir zaman ekonomi kötü diye hizmet etmiyoruz ya da edemiyoruz demedik. Hizmet etmeye devam ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Sıkıntılarımız var ama biz Allah'ın izniyle dimdik ve güçlenerek ayakta durmaya devam ediyoruz. Bir yandan köprüleri yapacağız, tünelleri yapacağız, hastaneleri yapacağız. Hepsi bizim görevimiz. Ama bizim en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz? İnsanların gönlüne köprü yapmak. AK Parti teşkilatı olarak bunu çok iyi yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz' dedi.

'Güzümüz yetti kadar yürümeye devam edeceğiz'

Uraloğlu, yaratanın izin verdiği sürece yürümeye devam edeceklerini belirterek, 'Önümüzde bir seçim süreci var. İnşallah Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda bize düşen her ne görev olursa, bilin ki bir bakan yardımcısı arkadaşınız kadar ben de size yakınım. Grup başkanımız kadar da her zaman yanınızdayız. Bizim görevimiz size hizmet etmek. Yaptığımız işleri sizin başınıza kakmak gibi bir düşüncemiz de yok, yetkimiz de yok. Allah razı olsun sizlerden. Siz Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize destek verdiniz, yürü dediniz, yetki verdiniz. Biz de Allah'ın izniyle gücümüz yettiği kadar yürümeye devam edeceğiz. Sivas'ımızın, Gürünün dertleri nelerdir, bize düşen görevler nelerdir; grup başkanımızla, il başkanımızla, bakan yardımcımızla ve tüm arkadaşlarımızla birlikte ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Bazı beklentiler var, belki zaman içerisinde çözüme kavuşması gereken konular var. Onları da Allah'ın izniyle çözeceğiz' şeklinde konuştu.

Uraloğlu ve beraberindekiler ardından Gökpınar Tabiat Parkını gezdiler.