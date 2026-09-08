Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, yönetim kadrosunu yeni ve dinamik isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, global iletişim alanında 20 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip Stephanie Hartgrove, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’ya bağlı olarak görev yapmak üzere Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı. Clara Ingen-Housz ise Kamu Politikaları ve Regülasyon Stratejisi ile Uluslararası Ticaretten Sorumlu Başkan olarak atandı ve doğrudan Filosa’ya bağlı olarak görev yapacak.

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, şirketin iletişim ve kamu politikaları alanlarındaki liderliğini güçlendirmek üzere, 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak iki üst düzey atamayı duyurdu. Bu kapsamda Stephanie Hartgrove, Stellantis CEO’su Antonio Filosa’ya bağlı olarak görev yapmak üzere Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı ve Stellantis Liderlik Ekibi’ne katıldı. Stephanie Hartgrove, global iletişim alanında 20 yılı aşkın liderlik deneyimine sahip. Stellantis’e, MedTech İletişim ve Kamu İlişkileri Global Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Johnson & Johnson’dan katılan Hartgrove, burada şirketin geniş medikal teknoloji portföyünün büyümesine ve kurumsal itibarının güçlendirilmesine katkıda bulundu. Daha önce Baker Hughes ve GE’de iletişim alanında üst düzey liderlik görevleri üstlenen Hartgrove, kariyerine CNN ve Al Jazeera’da gazeteci olarak başladı. Clara Ingen-Housz ise Kamu Politikaları ve Regülasyon Stratejisi ile Uluslararası Ticaretten Sorumlu Başkan olarak atandı ve doğrudan Filosa’ya bağlı olarak görev yapacak.

Değişim süreçlerine liderlik edecek!

Yeni tanımlanan bu görev kapsamında Ingen-Housz, şirketin kamu politikaları, regülasyon ve ticaret stratejilerini tasarlayıp geliştirecek ve CEO’ya kurumsal paydaşlarla yürütülen temaslarda destek verecek. Ayrıca Hukuk Müşavirliği bünyesinde Stellantis’in uluslararası ticaret hukuku alanındaki yetkinliğinin geliştirilmesine liderlik edecek. Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis CEO’su Antonio Filosa, “FaSTLAne 2030 stratejimizi hayata geçirdiğimiz Stellantis için bu önemli dönemde Stephanie’yi aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Stephanie, güçlü uluslararası deneyiminin yanı sıra kurumsal itibarı güçlendirme, paydaş güveni oluşturma ve değişim süreçlerine liderlik etme konusunda kendini kanıtlamış bir isim. Aynı zamanda Clara’yı, son 19 ay boyunca Kurumsal İlişkiler ve Kurumsal İletişim alanlarında gösterdiği liderlik için tebrik ediyor ve bu önemli yeni sorumluluğu üstlendiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu iki atama, Stellantis’in dış paydaşlarıyla açık ve tutarlı bir iletişim yürütmesini ve paydaşlarımız açısından önem taşıyan konularda etkin bir şekilde sürece dahil olmasını sağlayacak” dedi.