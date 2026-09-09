Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Eker Voleybol Takımı'nda yer alan ve milli başarılara imza atan sporcuları ve teknik ekibi ağırladı. Sporcuları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, 'Gençleri hayata hazırlamak ve sporcu kültürün oluşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Onları her zaman daha iyi yerlerde görmeyi umuyoruz' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan ve U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda 2'ncilik elde eden milli takım kadrolarındaki Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen buluşmada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da hazır bulundu. Ziyarette, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan kadroda yer alan Nilüfer Belediyespor'un Başantrenörü Gökhan Durmaz, Kondisyoner Gencer Yarkın ve sporcu Begüm Kaçmaz ile U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'ndan 2'incilik ile dönen antrenörler Emirhan Arslantaş ve Emre Yanık ile sporcu Ayşe Naz Kartulan yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, milli başarılar elde eden antrenör ve sporcuları tebrik etti. Nilüfer'in spor kenti olduğunu belirterek, 'Antrenörlerimiz ve sporcularımız elde ettikleri bu başarılarla bizleri gururlandırdı. Nilüfer Belediyesi olarak temel amacımız, altyapıdan başlayarak gençlerimizi hayata hazırlamak ve kentimizde sporcu kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktır. Sporcularımızın uluslararası alanda başarılı olmaları da bizler için büyük bir gurur kaynağı. Onları her zaman daha iyi yerlerde görmeyi umuyoruz' diye konuştu.