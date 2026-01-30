Türkiye’de yalnızca iki ilde üretimi yapılan deri tulumların önemli bir bölümü Erzincan’da hazırlanıyor. Tulum peyniri geleneğinin yaşatıldığı şehirde, Norveç’ten getirilen yüksek kaliteli koyun derileri, hijyenik ve modern koşullarda işlenerek peynir üretiminde kullanılabilir hale getiriliyor.

Erzincan’daki deri işleme tesislerinde üretilen tulumlar; başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine ulaştırılıyor. Deri tulumlar, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasını sağlarken üretim kalitesini de artırıyor.

İşletme sahibi Onur Eraslan, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Derilerimizin yolculuğu Norveç’ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan’da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinin ardından özel makinelerde dikiş işlemleri yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilere gönderiliyor.”

Geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle harmanlandığı bu üretim süreci sayesinde Erzincan, tulum peyniri kültürünü yaşatmayı sürdürürken ülke genelindeki peynir üretimine de önemli bir katkı sunuyor.