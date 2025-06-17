İsrail-İran geriliminin tırmandığı bir dönemde ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Netanyahu, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların İran’ın nükleer altyapısına ve askeri kapasitesine verdiği zarara dikkat çekti. Başbakan, “Şimdiye kadar 10 İranlı nükleer bilim insanı etkisiz hale getirildi. Birkaç isim daha kaldı, onlara da ulaşacağız” dedi.

“İran’ın Nükleer Altyapısını Sistematik Şekilde Yok Ediyoruz”

İsrail’in İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik “son derece şiddetli” bir saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan Netanyahu, santrifüj üretim tesislerinin imha edildiğini belirtti. “Nükleer hedefleri sistematik olarak yok etmeye devam edeceğiz” diyen Netanyahu, İran’ın balistik füze üretim altyapısının da hedef alındığını, yüzlerce füzenin yok edildiğini ifade etti.

“Tahran Semalarını Kontrol Ediyoruz”

İran’ın hava savunma sistemlerine yönelik operasyonların sonuçlarını paylaşan Netanyahu, “İsrail, Tahran semalarını kontrol ediyor. Batı İran’daki hava savunma ağlarını basitçe ortadan kaldırdık” dedi. Ayrıca, İran’ın drone envanterinin yarısı ve önemli radar üslerinin imha edildiğini açıkladı.

“Zafer Yolundayız”

Netanyahu, “Halkımızı tahliye ediyoruz. İnsanlar şehirlerden ayrılıyor. Bu, zaferin ayak sesleri. İran da bunun farkında” diye konuştu. İsrail’in saldırılarının yalnızca askeri hedeflerle sınırlı olmadığını vurgulayan Başbakan, bazı karargahların, devlet televizyonunun ve “yakında duyurulacak başka yerlerin” vurulduğunu söyledi.

“İran Rejimi Düşebilir”

İran’ın nükleer programı, füze üretimi ve “terör ekseni” ortadan kaldırılana kadar operasyonların süreceğini belirten Netanyahu, ABD ile koordinasyonun sürdüğünü belirtti. İran rejiminin çökebileceği olasılığına dikkat çeken Netanyahu, “Kimse Sovyetler Birliği’nin çökeceğini öngörememişti. Bugün de İran’da büyük değişimler olabilir” dedi.

“Gerçekten Bir Kanal Tedavisi Yürütüyoruz”

Netanyahu, İran’ın nükleer programının ne ölçüde zarar gördüğü sorusuna verdiği yanıtta, “Bizi yok etmekle tehdit eden bir kanser varsa, onu kökünden kazırız. Gerçekten bir kanal tedavisi yürütüyoruz. Büyük ölçüde geri götürdük” ifadelerini kullandı.

Trump Detayı: “Her Gün Konuşuyoruz”

ABD ile olan ilişkiler konusunda da değerlendirmede bulunan Netanyahu, “Başkan Trump ile neredeyse her gün konuşuyoruz. ABD’den gelen yardımı memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

“Gazze’deki Esirlerden Vazgeçmeyeceğiz”

İsrail Başbakanı, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin durumuna da değinerek, “Hepsini geri getireceğiz. İran liderliğindeki bu eksenle mücadele, bu hedefimize de hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

“Ne Gerekiyorsa Yapacağız”

İran Dini Lideri Ali Hamaney’in hedef alınıp alınmadığına dair soruya ise Netanyahu şu yanıtı verdi: “Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ancak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Zafer yolundayız.”

İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonların bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceğini ifade eden Netanyahu’nun açıklamaları, Orta Doğu’daki gerilimin daha da tırmanacağına işaret ediyor.