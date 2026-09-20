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6. dakikada Mustafa Yumlu'nun Samsunspor yarı sahasının sol kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle top direkten oyun alanına döndü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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