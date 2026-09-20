Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Mustafa Yumlu'nun Samsunspor yarı sahasının sol kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle top direkten oyun alanına döndü.
45. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Miguel Cardoso, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Miguel Cardoso, Eren Tozlu
Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Yalatif Diabate, Mustafa Fettahoğlu, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza, Lawrence Agyekum
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Samsunspor: Okan Kocuk, Josataf Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt, Saikaba Jarju, Samed Onur, Emre Kılınç, Mohamed Bayo
Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Tanguy Coulibaly, Yalçın Kaya, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan, Yirigue Sekongo
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Gol: Miguel Cardoso (dk. 45) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Miguel Cardoso, Elisha Owusu (Erzurumspor FK)