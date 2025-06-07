Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre almayan şirketlerin bilançoları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, en güçlü net nakit pozisyonuna sahip 20 şirket belli oldu. Listenin zirvesinde Türkiye'nin köklü bankaları yer alırken, sanayi, inşaat ve sigorta sektöründen de dikkat çeken firmalar listede kendine yer buldu.
İşte 2025 İlk Çeyrek İtibarıyla Net Borcu En Düşük 20 Şirket:
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Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
Net Borç: -868,1 milyar TL
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Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Net Borç: -861,0 milyar TL
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Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
Net Borç: -788,5 milyar TL
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Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)
Net Borç: -664,7 milyar TL
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Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Net Borç: -575,4 milyar TL
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Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Net Borç: -553,8 milyar TL
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QNB Finansbank A.Ş. (QNBTR)
Net Borç: -367,8 milyar TL
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Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
Net Borç: -118,6 milyar TL
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Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
Net Borç: -99,8 milyar TL
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ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT)
Net Borç: -31,5 milyar TL
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Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Net Borç: -27,9 milyar TL
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Tüpraş A.Ş. (TUPRS)
Net Borç: -25,6 milyar TL
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Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
Net Borç: -25,5 milyar TL
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Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR)
Net Borç: -24,3 milyar TL
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Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Net Borç: -23,8 milyar TL
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA)
Net Borç: -19,6 milyar TL
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Tera Yatırım A.Ş. (TERA)
Net Borç: -18,0 milyar TL
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Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG)
Net Borç: -16,5 milyar TL
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Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO)
Net Borç: -15,4 milyar TL
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Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
Net Borç: -13,9 milyar TL