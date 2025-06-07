Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre almayan şirketlerin bilançoları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, en güçlü net nakit pozisyonuna sahip 20 şirket belli oldu. Listenin zirvesinde Türkiye'nin köklü bankaları yer alırken, sanayi, inşaat ve sigorta sektöründen de dikkat çeken firmalar listede kendine yer buldu.

İşte 2025 İlk Çeyrek İtibarıyla Net Borcu En Düşük 20 Şirket: