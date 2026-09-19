Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı'nda oynayan 1'i kaleci 6 futbolcu Kocaelispor transfer oldu.

U15 Gelişim Ligi 10. Grupta mücadele eden Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı gösterdiği üstün performansla tüm dikkatleri üzerine geçmeyi başardı. Takımın altyapı oyuncularından 2012 doğumlu genç yetenekleri Ayyüce Tetik, Betül Çam, Elif Yeşilyayla, Nurselın Ay, Melis Yamacı ve Damla Demir Kocaelispor kadrajına girdi. 6 futbolcu Kocaelispor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. 8 yılda başta Galatasaray olmak üzere altyapılara 39 futbolcu gönderen Bilecik Koleji Kız Futbol Takımı, Türkiye de birçok takıma sporcu kazandırmaya devam ediyor.