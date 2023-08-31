Trakya’nın Edirne Tekirdağ ve Kırklareli ilerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin vazgeçilmez ürünü mısır silajında kuraklık etkili oldu.

Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları kuraklık sebebiyle daha çok sulama yaparak bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı büyük mücadele verdi.

Edirne’de tarlalarda ekilen silajlık mısırlar kamyonlarla İstanbul ve Trakya bölgesindeki çiftliklerde hayvancılıkla uğraşan çiftliklerin yem ihtiyacını karşılıyor.



“Kuraklık bu sene bizi ciddi anlamda zorladı”

Edirne Bosna Köyde çiftçilik ile uğraştığını ifade eden İsmail Taşkın, havaların fazlasıyla sıcak olması nedeniyle mısır üretiminde çok daha fazla mücadele ettiklerini belirterek, “Kuraklık bu sene bizi ciddi anlamda zorladı. İnşallah önümüzdeki senelerde daha iyi olur. Yaşanan kuraklık nedeniyle mısırı ekstra sulayarak güzel bir şekilde yetişmesi için uğraştık. 3 su verilecek yerlerde 5 kere sulama yapmak zorunda kaldık. Kuraklıktan dolayı sularımızda da azalmalar olduğundan dolayı bunlar bizi çok etkiledi. Verim yine de çok düşük olmayacaktır. Bütün çiftçiler olarak bunun için çabaladık. Tarlalarda sulamaları fazlasıyla yaptık. Bu yıl fiyat konusunda yüksek beklentimiz vardı. Kuraklık da olduğu için bizi biraz zorladı. İnşallah önümüzdeki senelerde daha iyi olur" dedi.



“Kuraklık mısır çok etkiledi”

Edirne Karaağaç Mahallesi’nde tarım ürünlerinin üretimi ile uğraştığını vurgulayan çiftçilerden Tunahan Ule, mısır tohumlarını Mayıs’ın 5’inde toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Mısırların ara çabalarını zamanın da yaptık. Mısırların altına 70 kilogram toprak altı gübresi attık. Üstüne 80 kilogram üre gübresi serptik. Kuraklık mısır çok etkiledi. Biz haftada bir suladığımız mısırları 3 günde bir suladık. Çok mazot yaktık ve gece gündüz tarladan çıkmadık. Mısır işi çok zor bir iş, gece saat 1’de sulama yapmaya gittik. Şu an mısırın hasat edilmesi gerekiyor ama 6 lira fiyat verildiğinden dolayı çiftlikler fiyat veremiyor” şeklinde konuştu.



“Mısırı en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık”

Trakya’da ciddi bir kuraklığın yaşandığını söyleyen ziraat mühendisi Aykut Var, tarımda üretilen diğer ürenler içinde kuraklığın etkili olduğunu savunarak, “Mısır da şöyle bir durum var. Bazı yerlerde kanallar ve dereler de sulama yapılırken bazı yerlerde ise yer altı suları ile sulama yapıldı. Bu sene olabildiğince mısırı en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştık. Mısırı kadar yer altı sulaması ile birlikte bugüne kadar getirdik ve burada güzel bir mısır yetiştirdik. İnşallah çiftçiler için kazançlı bir olur demek istiyorum ama verimler kuraklıktan dolayı biraz geride olacak gibi görünüyor. Silajlık mısır hasadı başladı. Önümüzdeki günlerde dane mısır hasadına da başlayacağız. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur” diye konuştu.



Marmara ve Trakya bölgesinde çok ciddi kuraklık yaşandığına değinen ziraat mühendisi Melih Köse, “Kuraklıklar mısırda ve diğer ürünlerde ciddi verim kayıplarına sebep oldu. Üreticiler, beklentilerin altında kalan verimler nedeniyle zor durumlar ile karşı karşıya kaldılar” ifadelerini kullandı.