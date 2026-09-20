Batman dönüşünde Bursaspor'un geçmişinden gelecek hedeflerine kadar birçok konuda konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bu takım için el birliği yapmak herkesin görevi olduğunu söyledi.

Bursaspor'un geçmişte yaşadığı zor günlerden bugünkü yapısına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Çelik, şehirdeki birlikteliğin korunması gerektiğini vurguladı. Bursaspor'un mevcut kadrosunun bulunduğu ligin üzerinde olduğunu savunan Çelik, önlerindeki sürecin iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, 'Bakın, gerçekten bu ligin üstünde bir takım. Eğer bu 20 günü de en iyi şekilde kullanırsak, sakatlıklar inşallah olmazsa ben inanıyorum ki 20 gün sonra çok daha farklı, daha iyi kaynaşmış, çok daha hedefine koşan bir Bursaspor'u hep beraber görmüş olacağız' şeklinde konuştu.

'Yönetim, taraftar ve futbolcular arasındaki uyum çok güzel'

Yönetim, futbolcular ve taraftarlar arasındaki uyumdan memnun olduğunu belirten Çelik, 'Yönetim-başkan uyumu çok güzel. Taraftar-yönetim uyumu çok güzel. Futbolcu arkadaşların arasındaki uyum çok güzel. Allah nazardan korusun. Bursaspor geçmişte küme düşme tehlikesi yaşadığı dönemde gerçekleştirilen destek çalışmalarını unutmadık. Bursa'da düzenlenen organizasyonda bir gecede önemli bir maddi kaynak toplandı. Bursaspor küme düşme noktası üzerindeyken Bursa'da bir gecede 8,5 milyar lira para, yani 8,5 milyon dolara tekabül eden bir imkân topladık ve Bursaspor'u o sene kümede bıraktığımız gibi, 'Ertesi sene de Bursaspor şampiyon olacak' dedik' diye konuştu.

Şampiyonluk sezonunun son bölümünde futbolcular ve teknik heyetle yaptığı görüşmeyi de anlatan Çelik, Beşiktaş maçı öncesinde takıma moral verdiğini söyledi. Çelik, 'Ben Çalışma Bakanı'ydım. Gittim kulüpte 'Uyanın' dedim futbolculara, 'Kalkın ayağa' dedim. Çıktık Allah'a şükür Beşiktaş'ı yendik. Fenerbahçe de orada puan alamadı ve Bursaspor şampiyon oldu. Farklı dönemlerde de Bursaspor'a destek vermeye devam ettim. Bursaspor bize ne zaman ihtiyaç duyduysa biz Bursaspor'a el uzattık. Çünkü biz Bursalıyız, biz Bursasporluyuz kardeşim' ifadelerini kullandı.

'Bu takım için el birliği yapmak hepimizin görevi'

Bursaspor'un yakın geçmişte yaşadığı sıkıntılara da değinen Faruk Çelik, Başkan Enes Çelik'in ve kendilerinin perde arkasında önemli sorunlarla mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Neler çekildiğini, o genç başkanımızın neler çektiğini, perde arkasında bizlerin hangi sıkıntılar yaşadığımızı ve çözdüğümüzü bir gün dertleşmek isteriz. Kolay bir hadise değildi. Çok büyük bir hadiseydi. Bu Bursaspor, Bursalıların vazgeçemeyeceği bir amblemdir. Dolayısıyla bizim her şeyimiz olan bu takım için el birliği yapmak hepimizin görevidir.'

Kulüp konusunda siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini savunan Çelik, 'Sayın Vali Bey başta olmak üzere, belediye başkanlarının tümünü, milletvekillerinin tümünü el kaldırarak 'Burada siyaset olmayacak' dedik. Bu takımın şampiyonluğa ihtiyacı var, Bursa'nın şampiyonluğa ihtiyacı var' dedi.

'Hedefimiz Süper Lig'de de bitmiyor'

Bursaspor'un aldığı sonuçların rehavete neden olmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, 'Bundan sonra iyi gidiyoruz diye kimse gevşeklik yapmasın. Herkes aynı sıkılıkta devam etsin ki hedefimiz Süper Lig'de de bitmiyor. Bursaspor'un ilerleyen yıllarda Süper Lig'e dönmesinin ardından Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda da başarı hedeflenmektedir. 4. senede de inşallah başkanın dediği gibi Avrupa kupalarında ve Türkiye kupalarında başarıyı elde etmiş, kupayı Bursa'ya getirmiş bir Bursaspor olur ve biz buna inanıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

'2027-2028 sezonunda 'Ey Süper Lig! Bekle Bursaspor'u' diyeceğiz'

2027-2028 sezonuna ilişkin hedefini de açıklayan Çelik, 'Gelecek senenin imkânlarını da şubat ayından sonra yapacağımız çalışmalarla değerlendirirsek bilin ki 2027-2028 sezonunda 'Ey Süper Lig! Bekle Bursaspor'u, geliyor kardeşim!' diyeceğiz inşallah' ifadelerini kullandı.

Faruk Çelik, konuşmasının sonunda Batman Petrolspor karşısında mücadele eden futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, 'Dertli olacaksın kardeşim, dertli! Bir işi başarmak için dertli olacaksın. Eğer dertleniyorsanız sorunlar çözülüyor. Onun için biz hedeflerimizi yakalayıncaya kadar dertli olmaya devam edeceğiz' dedi.