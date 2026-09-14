2025-2026 sezonunu Bölgesel Amatör Lig'de 5. sırada tamamlayan Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, yeni adıyla bu sezon da Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek.

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Karakuzulu, sezon boyunca ortaya konulacak mücadelenin en önemli hedefinin bir üst lige yükselmek olduğunu ifade etti. Karakuzulu, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, takımın teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte yoğun bir çalışma programı yürüteceklerini söyledi. Sezon boyunca disiplinli, mücadele gücü yüksek ve hedefinden kopmayan bir takım oluşturmak istediklerini kaydeden Karakuzulu, Şehitkamil Belediyespor'un hak ettiği noktaya ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Kulüp Başkanı İrfan Karakuzulu, Şehitkamil Belediyespor'un Gaziantep futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, kulübün sportif başarısını daha ileriye taşımak istediklerini söyledi. Yeni sezonun kulüp açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Karakuzulu, takımın sezon sonunda hedeflerine ulaşabilmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti.