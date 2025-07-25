EKOTÜRK'ün haberine göre kararın açıklanmasıyla birlikte altın, döviz ve borsa cephesinde ilk fiyatlamalar dikkat çekti. Piyasalarda gün içerisinde temkinli seyir hakimken, faiz indiriminin ardından varlıklarda yön arayışı öne çıktı.

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Dün ons altında yaşanan düşüşe bağlı olarak gram altında da değer kaybı yaşanmış, kapanış 4.407 TL seviyesinden gerçekleşmişti. Yeni işlem gününe hafif aşağı yönlü başlayan gram altın saat 10.05’te 4.393 TL’den fiyatlandı.

Faiz kararının ardından saat 14.19 itibarıyla gram altın 4.379,58 TL seviyesinde işlem gördü. Kararın ardından piyasalarda önemli bir kırılma gözlenmezken, yatırımcıların temkinli duruşu fiyatlamaları sınırlı tuttu.

DOLAR VE EURO KARAR SONRASI SABİT SEYİRDE

Faiz indirimi öncesi dolar/TL kuru, 40,44 seviyelerinde hareket ediyordu. Gün içerisinde sınırlı abir yükseliş yaşayan kur, 13.30 itibarıyla 40,48 TL’ye yükselmişti. Faiz kararının rdından ise saat 14.20 itibarıyla dolar kuru 40,4797 TL düzeyinde dengelendi.

Euro/TL tarafında da benzer bir görünüm dikkat çekti. Karar sonrası euro kuru 47,6862 TL seviyesinde fiyatlandı. Faiz indiriminin döviz piyasası üzerinde ani ve sert bir oynaklık yaratmadığı görüldü.

BORSA İSTANBUL’DA FAİZ ETKİSİ: KÂR SATIŞLARI GELDİ

Güne alıcılı başlayan ve 10.633 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası hafif geri çekilerek 14.22 itibarıyla 10.604,12 puana geriledi.

Borsa İstanbul’da gün içi kazanımların bir kısmı geri verilirken, yatırımcıların faiz kararını fiyatlama sürecine yayması bekleniyor. Endeksteki sınırlı geri çekilme, kısa vadeli kâr realizasyonu olarak değerlendirildi.

VERİ ODAKLI DÖNEMDE PİYASALAR TEMKİNLİ

TCMB’nin faiz indirim sürecine dönüş sinyali vermesi, piyasalarda yeni fiyatlamaların habercisi olabilir. Özellikle döviz kuru ve altın fiyatlarında sınırlı tepkilerin olması, yatırımcıların daha fazla veri görme isteğini gösteriyor.