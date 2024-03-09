Kampanya, onların erkek meslekleri olarak görülen alanlarda becerileri ve kişilikleriyle nasıl kendi yollarını çizdiklerini gösteriyor. Bu sayede geleneksel rol modellerin geçmişte bırakılarak, kadınların hayallerini gerçekleştirmesine ve kendi isteklerinin ve hayallerinin peşinden gidebilmelerine odaklanılıyor.

Dünya Kadınlar Günü’nde de sürdürdükleri ‘Be one of many’ kampanyasında çeşitliliği ve fırsat eşitliğini desteklediklerini söyleyen Mercedes-Benz İletişim ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Bettina Fetzer, kadınların haklarını cesaretle savunmalarına inandıklarının altını çizerek “Global bir marka olarak, bugünü sadece Dünya Kadınlar Günü olarak görmüyoruz. Bugün dünyanın olayları görme şekillerini değiştirmeleri için ilham vermek ve sahip olduğumuz sosyal medya erişimimizi olumlu bir değişime destek olmak için kullanmak istiyoruz” diyor.

Mercedes-Benz, bu nedenle Dünya Kadınlar Günü kampanyasını yeni bir bölümle sürdürüyor. ‘Be one of many’, hayallerini cesaret, kararlılık ve azimle gerçekleştiren, hayatın farklı kesimlerinden üç kadın kahramanla başlıyor ve hayatları kısa film şeklinde sunuluyor.

Mercedes-Benz uzun yıllardır fırsat eşitliğini ve kapsayıcı bir kurum kültürünü teşvik ediyor ve kadınların ilerlemesini de bu bağlamda önemli bir odak noktası olarak görüyor. İşe alımdan başlayarak, gelişim ve yetenekleri ortaya çıkarmaya, uygun çalışma süresi düzenlemelerine kadar bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Ayrıca 2030 yılına kadar dünya çapında üst düzey yönetim pozisyonlarında kadın yönetici oranını yüzde 30’a (şu anda yüzde 26) çıkarmayı hedefleyen Mercedes-Benz’de yönetim kurulunun yüzde 37,5'ini kadınlar oluşturuyor. Şirketteki birçok başarılı kadını temsil eden ‘Be one of many’ kampanyası, Mercedes-Benz Global Satış Operasyonları Direktörü Alexandra Straßburger'i de konu ediniyor. Kampanya şirket içinde de Mercedes-Benz'deki diğer ilham verici kadınların kariyerleri hakkında bilgi verdikleri ve deneyimlerini paylaştıkları bir dizi konuşma ile sürüyor.

‘Be one of many’-Hayatta farklı yolları olan ve cesur üç kadın

Reklam kampanyasında yer alan yazar ve girişimci Aya Jaff destek gören kadınların kendilerine daha yüksek hedefler belirleyebileceğinden bahsediyor. Forbes tarafından 2019 yılında ‘Liderlik’ kategorisinde ‘30 yaş altı 30’ listesinde yer alan Jaff, dünyanın en etkili genç kadın girişimcilerinden biri olarak görülüyor. Bu yıl, Almanya'da data: unplugged adlı en büyük yapay zekâ konferansını düzenledi.

38 yaşındaki Dalad Kambhu, hiçbir şeyin kadınları yıldırmaması gerektiğini ve hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyor. Berlin'de bir Tayland restoranının sahibi ve baş şefi olan Kambhu, geleneksel bir eğitim almamış olmasına rağmen, yemek pişirme tutkusunu en üst düzey gastronomiye kadar taşımış. Asla pes etmeyen ve her zaman yeni şeyler öğrenmeyi seven Dalad Kambhu üniversiteden yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra, özel hayatında tutkuyla bağlı olduğu yemek pişirmeyi bir kariyere dönüştürmeye karar vererek 2015 yılında kendi en iyi restoranını açma hayalini gerçekleştirmek için Berlin'e taşındı.

Global Satış Operasyonları Direktörü olarak Mercedes-Benz'de merkezi müşteri sipariş sürecinden ve bu sürecin dijitalleştirilmesinden sorumlu olan 45 yaşındaki Alexandra Straßburger, 2002 yılında Mercedes-Ben’de stajyer olarak işe başladı. Kariyeri boyunca Çin'de Ürün Yönetimi Başkanlığı da dahil olmak üzere çok sayıda pozisyonda görev alan Straßburger, başka yönetim pozisyonlarında da görev aldıktan sonra 2017 yılında Almanya'ya döndü. Çeşitlilik ve farklı bakış açılarının yeni fikirler ve çözümler üretmek için muazzam bir güce sahip olduğunu düşünen Alexandra Straßburger’in kadınlara tavsiyesi ise "Kalbinizin sesini dinleyin ve size ilham veren şeyi yapın."