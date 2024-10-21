Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz yıl en fazla AR-GE harcaması ile yatırım yapan ve patent tescili alan şirketlerin belirlendiği Turkishtime AR-GE 250 listesinde otomotiv şirketleri arasında en çok patent tescili alan şirket olarak ilk sırada yer aldı. 2023 yılında tescil edilen 65 adet patent ile genel sıralamada 3’üncü olarak dikkat çeken şirket, gerçekleştirdiği patent başvurusu sayısıyla bugüne kadar 3 kez üst üste otomotiv sektöründe ilk sırada yer aldı.

Otomotiv sektörünün geleceği için AR-GE çalışmalarının büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “İstanbul ve Aksaray AR-GE Merkezlerimiz çatı şirketimiz Daimler Truck’ın Almanya, Brezilya, Amerika, Japonya, Çin ve Hindistan’daki AR-GE Merkezleri ile birlikte Türkiye’den global ağa hizmet veriyor. İstanbul Kamyon Ar-Ge Ekiplerimiz, Daimler Truck’ın çok sayıdaki yetkinlik merkezine mühendislik hizmeti sunuyor. İstanbul Otobüs AR-GE ekibimiz ise, tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor. Aksaray AR-GE Merkezimiz Daimler Truck global ağı içerisinde tüm dünyaya Mercedes-Benz kamyonları için yol testi onayı veren ‘Tek Merkez’ konumunda. Her iki merkezimizdeki patent çalışmaları ile 2023 yılında en fazla patent tescili alan otomotiv firması olduk. 2014 yılı ile 2019 yılları arasında yaptığımız patent başvuru sayısının 4 katını son beş senede gerçekleştirdik. Son 10 yıllık süreçte toplam patent başvuru sayımız 804 adede ulaşmış oldu. Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu buluşlar hem bizleri gururlandırıyor hem de Türkiye ağır ticari araç endüstrisine önemli katkılar sağlıyor” dedi.

Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncü firması Mercedes-Benz Türk, AR-GE yatırımları ve yeni teknolojilere yönelik çalışmalarıyla endüstrinin gelişiminde öncü olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, Turkishtime AR-GE 250 listesinde önde gelen markalar arasında yerini korurken patent tescili konusunda da önemli bir başarıya daha imzasını attı.

Genel sıralamada 3’üncü, otomotivde 1’inci!

İki güçlü AR-GE Merkezi ile faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Mercedes-Benz Türk, İstanbul ve Aksaray AR-GE Merkezlerinde toplam 500’ü aşkın yetkin mühendis kadrosuyla Daimler Truck’ın diğer ülkelerdeki AR-GE Merkezleri ile birlikte Türkiye’den global ağa hizmet veriyor. Şirket, 2023 yılında gerçekleştirdiği 65 tescilli patent başvurusu ile Türkiye’nin en çok patent tescili alan otomotiv firması oldu. Mercedes-Benz Türk, gerçekleştirdiği patent başvurusu sayısıyla bugüne kadar 3 kez üst üste otomotiv sektöründe ilk sırada yer aldı.

Bu çalışmalar sektörün geleceği için de çok önemli!

Ağır ticari araç endüstrisinin geleceği için AR-GE çalışmalarının büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “İstanbul ve Aksaray AR-GE Merkezlerimiz, çatı şirketimiz Daimler Truck’ın Almanya, Brezilya, Amerika, Japonya, Çin ve Hindistan’daki AR-GE Merkezleri ile birlikte Türkiye’den global ağa hizmet veriyor. İstanbul Kamyon Ar-Ge Ekiplerimiz, Daimler Truck’ın çok sayıdaki yetkinlik merkezine mühendislik hizmeti sunuyor. İstanbul Otobüs AR-GE ekibimiz ise, tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor. Aksaray AR-GE Merkezimiz Daimler Truck global ağı içerisinde tüm dünyaya Mercedes-Benz kamyonları için yol testi onayı veren ‘Tek Merkez’ konumunda.” dedi. Her iki AR-GE Merkezinin patent çalışmaları ile 2023 yılında en fazla patent tescili alan otomotiv firması olduklarını vurgulayan Süer Sülün, şöyle devam etti: “Bu buluşlar hem bizleri gururlandırıyor hem de Türkiye ağır ticari araç endüstrisine önemli katkılar sağlıyor. 2014 yılı ile 2019 yılları arasında yaptığımız patent başvuru sayısının 4 katını son beş senede gerçekleştirdik. Son 10 yıllık süreçte toplam patent başvuru sayımız 804 adede ulaşmış oldu. 2020 yılından 2022 yılına kadar üç kez üst üste en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv firması olduk. 2022 yılında aynı zamanda Türkiye’nin en çok patent tescili alan otomotiv firması olmanın gururunu yaşadık. 2023 yılında da ikinci kez en çok patent tescili alan otomotiv firması olmanın gururunu sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”