Mercedes-Benz Otomotiv, 2019 yılında Türkiye’de faaliyete geçirdiği She’s Mercedes platformunu bir adım daha ileriye taşıyarak, ilhamını birbirinden alan güçlü kadınları buluşturacak ve genç kadınlara kariyer yolculuklarında destek olacak “She’s Mentoring” programını geçtiğimiz ay duyurdu. Programa başvurular 8 Mart’ta tamamlandı ve 47 farklı ilden, toplamda 521 genç kadın programa başvuruda bulundu. Başvurular arasında Kıbrıs, Polonya, Almanya ve Amerika gibi ülkeler de yer aldı.

Her bir kategoriden ilk elemeyi geçen adaylar, ikinci aşamada projelerini ve kariyer hedeflerini anlattıkları videolarını paylaşacaklar. Fox HR tarafından yapılacak uluslararası standartlarda yetkinlik değerlendirmesi ile jüri üyeleri tarafından bir seçim değerlendirmesi olacak.

Seçim aşaması tamamlandıktan sonra ”Sürdürülebilirlik, İnovasyon & Teknoloji ve Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç kategoride seçilen mentiler, ilham alanlarına göre belirlenmiş öncü mentor isimler ile eşleştirilecekler. Mentorlar, bu program boyunca deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktararak onların projelerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar. Bu sayede mentiler, kariyer hedefleri için strateji geliştirme ve profesyonel ağ kurma konusunda mentorlardan destek alabilecekler. Program sonunda jüri tarafından üç farklı kategoride birinci olarak seçilen mentilere toplamda 1 milyon TL’lik para ödülü, tercihlerine göre yurt içi veya yurt dışı eğitim desteği kapsamında paylaştırılacak.

Ayrıca program, menti olarak seçilemeyen ancak jüri seçimi öncesi son elemeye kadar gelen tüm adaylara ilgili kategori öncüleri ile online eğitimlere ve She’s Dreaming buluşmalarına katılma fırsatı sunuyor. Bu buluşmalar sayesinde katılımcılar, kişisel farkındalık, öz motivasyon & ilham, yeni nesil liderlik ve networking gibi birçok farklı konudaki çevrimiçi eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı bulabilecekler.