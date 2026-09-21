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Sporcunun antrenörleri de Güler'in elde ettiği başarıda katkıları dolayısıyla tebrik edildi.

Erzincan'ı temsilen müsabakalara katılan Zeynep Güler, gösterdiği performansla organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çorum'da 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 90 sporcu mücadele etti.

Erzincanlı sporcu Zeynep Güler, Çorum'da düzenlenen Küçükler Bölge Takım ve Ferdi Müsabakaları'nda bölge ikinciliği elde etti.

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