2026’da %88, 2027’de %46 Zam Talebi

Yalçın’ın açıkladığı teklif, iki yıllık dönemi kapsıyor. Buna göre 2026 yılı için memurlara;

Ocak ayında 10 bin TL taban aylık zammı + %10 refah payı ile birlikte toplam %25 artış,

Temmuz ayında ise %20 zam,

2027 yılı için ise;

Ocak ayında 7 bin 500 TL taban aylık zammı ile %20 artış,

Temmuz ayında ise %15 zam talep edildi.

Memur-Sen’in teklifine göre, 2026 yılı için toplamda %88, 2027 yılı için ise %46 oranında kümülatif zam öneriliyor. Yalçın, teklifin kabul edilmesi halinde, bekar ve sendika üyesi bir memurun maaşının 2026 Ocak ayında 47 bin 500 TL’den 74 bin 930 TL’ye çıkacağını belirtti.

Bayramlarda 23.400 TL İkramiye ve Aile Yardımında Artış Talebi

Toplu sözleşme teklifinde maaş zamlarının yanı sıra sosyal ve mali haklar da öne çıkıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara 23 bin 400 TL ikramiye verilmesi, mevcutta sembolik düzeyde kalan 2.660 TL’lik eş yardımının 11 bin 700 TL’ye yükseltilmesi ve çocuk yardımlarının da ciddi oranda artırılması talepler arasında yer aldı.

Özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan memurlar için çocuk başına 8 bin 775 TL yardım önerisi dikkat çekti. Ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılması ve sözleşmeli personelin aile bütünlüğünü koruyacak şekilde tayin hakkı kazanması da teklifin önemli başlıkları arasında.

Görevde Yükselme, Kira Yardımı ve Vergi İndirimi

Memur-Sen ayrıca;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmasını,

Kamu çalışanlarına kira yardımı verilmesini,

Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak Genel İdare Hizmetleri’ne geçirilmesini,

Ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılmasını,

Gelir vergisi oranının %15’e sabitlenmesini

talep etti. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, Kârlılıkta İstikrarlı Büyümeyi Sürdürüyor İçeriği Görüntüle

Yalçın, "Geçmiş dönemde uzlaşma sağlanamayan konular yüzünden kamu çalışanlarının gelir kaybı büyüdü. Bu kez, adil ve kapsayıcı bir sözleşme için masaya güçlü bir irade ile oturuyoruz," dedi.

Toplamda 956 maddelik teklif dosyası hazırladıklarını açıklayan Yalçın, yeni dönem toplu sözleşmenin hem memur hem emekli kesimi için bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı.