Maaşların bayram öncesi ödenmesi gerektiğini belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Memurlarımızın bayram günlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ayın 15’inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır. Milyonlarca memur bayram öncesinde maaşlarını alarak bayramı huzur içinde idrak etmeyi beklemektedir” dedi. Memur maaşları önceki yıllarda zaman zaman bayram öncesinde yatırılıyordu. Örneğin 2022 yılında Kurban Bayramı tatili 9 gündü. Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenmişti.

Memur'un elinde sadece 9 günlük bayram tatili kaldı

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart'ta Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı'nın 9 gün olacağını belirtmiş ve "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan tarihinde başlayacaklarını 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını duyurmak istiyorum. Kamuya 9 gün bayram tatili verdik" demişti.