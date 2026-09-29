Süreç, Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuruyla başladı. Yenilik Partisi, Yeni Parti’nin adının değiştirilmesi talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti’ye ismini değiştirmesi yönünde tebligat gönderdi. Ancak verilen süre içerisinde parti adında değişikliğe gidilmedi.

Bunun üzerine Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebi AYM’ye taşındı.

AYM’den savunma için 1 ay süre

AYM Genel Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Yeni Parti hakkındaki başvuruyu görüştü. Genel Kurul, partinin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden çıkarılmasına ilişkin talep hakkında henüz nihai karar vermedi.

Mahkeme, Yeni Parti’ye savunmasını sunması için 1 aylık süre tanıdı.

Söz konusu sürenin tamamlanmasının ardından dosyanın yeniden değerlendirilmesi ve AYM’nin nihai kararını vermesi bekleniyor.