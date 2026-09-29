Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığa yükselen Necip Al ve Avrupa boks şampiyonasında bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman'ı belediye binası önünde davul, zurna ve alkışlarla karşıladı.

57 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda başpehlivanlığa yükselen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Necip Al ve Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı davul zurnayla karşılandı. Başpehlivan Necip Al ve Kahraman, beraberindeki kalabalık ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi binasına yürüdü. Belediye binası önünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve beraberindeki heyet, sporcuları alkışla karşıladı. Sporcuların elde ettiği başarılardan dolayı çok onurlu, gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Akın, sporculara çiçek takdim etti. Karşılama programının ardından Akın, sporcuları makamında ağırladı.

'Balıkesir'imize başpehlivanlığı kazandırdık'

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Necip Al'in tarihi bir zafer elde ettiğini ve sekiz yıl aradan sonra Balıkesir'e başpehlivanlığı getirdiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Ahmet Akın, Al'ı tebrik etti. Seçim döneminde Balıkesirlilere verdiği sözü de tutmanın onurunu yaşadığını ifade eden Akın, 'Seçimlerden önce yıllardır Balıkesir'imize başpehlivanlığın gelmediğini söylemiştim. Hemşehrilerime bir söz vermiştim. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi olan bu topraklara hak ettiği başpehlivanlık unvanını yeniden kazandıracağız demiştim. Bugün bu sözü tutmanın ve Balıkesir'imizin sekiz yıl aradan sonra yeniden bir başpehlivan çıkarmasının gururunu yaşıyoruz. Necip Al kardeşimiz elde ettiği başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Kendisini tebrik ediyorum. Sporcularımız, elde ettiği başarılar ile şehrimizin gurur tablosu olurken aynı zamanda gençlerimize de örnek oluyor. Bu ülkede hem Esra kardeşimizi hem de Necip kardeşimizi örnek alan binlerce gencimiz var. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun. Bizler, ata sporumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı başarısından dolayı kutlayan Akın, 'Ata sporumuzda pehlivanımızla gururlanırken, ringde de Türk kadınının gücünü dünyaya gösteren Esra kardeşimizle ayrı gurur duyduk. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Avrupa üçüncüsü olarak kazandığı bronz madalyayla hem ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı hem de Balıkesir'imizin adını uluslararası arenada zirveye taşıdı. Balıkesir'imiz sporun her branşında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkesi, milleti ve şehri için yüreğini ortaya koyan tüm sporcularımızı kutluyorum. Başarıları daim olsun. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.