Cengiz Holding'in grup şirketi ve Türkiye'nin bakır üretiminde önde gelen şirketlerinden Eti Bakır'ın ana sponsoru olduğu Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı her iki yılda bir düzenlenen ve iki yıl sonra gerçekleştirilecek Dünya Kupasına katılmak için kadrosunu bugünden hazırlıyor. Farklı yaş gruplarında 47 sporcuyla mücadele eden kulüp, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda Kastamonu Şehit Ahmet Şahan Spor Lisesi'nde 27 genç sporcuyu belirleyerek çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin üretim gücüne katkısının yanı sıra spora ve sporculara verdiği desteklerle amatör sporların gelişimine de katkı sağlayan Eti Bakır, farklı branşlarda genç yeteneklerin yetişmesine destek oluyor. Masa tenisinden satranca, basketboldan hentbola ve futbola kadar amatör ve profesyonel sporlara destek olan şirket, genç sporcuların spor kariyerlerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor.

Şirketin desteklediği spor kulüpleri arasında olan Kastamonu Dinamik Spor Kulübü, genç kadınların hentbolla tanışmalarına ve bu alanda kariyer yapmalarına fırsat sağlıyor. Bünyesinde 47 sporcuyu barındıran kulüp, farklı yaş gruplarındaki müsabakalarda mücadele ederken, iki yıl sonra gerçekleştirilecek Dünya Kupası için de bugünden hazırlık yapıyor. Kulüp, bu hedef doğrultusunda 27 genç sporcuyu belirleyerek çalışmalarına başladı.

Genç yetenekleri geleceğe hazırlıyorlar

Ana takımlarının bu yıl Kadınlar Hentbol 1'inci Lig'i B Grubu'nda mücadele edeceğini ifade eden Kastamonu Dinamik Spor Kulübü Antrenörü Fatih Muhammed İkbal, 'Her yıl 8-10 sporcumuzu çeşitli alt yaş kategorilerindeki Milli takımlara gönderiyoruz. Öncelikli amacımız genç sporcuları yetiştirerek, ana takımda yer almalarını sağlamak. Belli bir tecrübeye sahip olan sporcularımıza ise başka kulüplere transfer olma imkanı sağlıyoruz. Bulunduğumuz ligde ortalama 18,5 yaş ile en genç kulüplerden biriyiz. Katıldığımız müsabakalarda gördüğümüz yetenekli fakat eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmeye yerel ve ekonomik şartlar dahilinde gücü olmayan gençlerimizi Kastamonu'ya davet ediyoruz. Burada hem eğitim hayatlarına devam ediyorlar hem de hentbol kariyerlerini sürdürebiliyorlar' dedi.

'Destek sayesinde şampiyon olabiliyoruz'

Amatör sporların sürdürülebilirliği açısından sponsorluk desteklerinin önemine vurgu yapan Fatih Muhammed İkbal, 'Eti Bakır'ın destekleri olmasa biz bu yapıyı kuramazdık. Destek olmadığı için altyapı sistemi kuramayan, altyapı kuramadığı için de sportif faaliyetlerine devam edemeyen birçok kulüp var. Biz şirketin destekleri sayesinde kurduğumuz sistemle farklı yaş gruplarında Türkiye dereceleri ve şampiyonluğu kazanabiliyoruz. Bizim için bu destek, yalnızca bir kulübün ayakta kalmasını değil, amatör sporların daha da güçlenmesini sağlıyor. Sporun farklı branşlarda gelişmesi ve daha fazla insanın sporla buluşabilmesi için bu tür desteklerin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Farklı şehirlerden geliyorlar

Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nün genç sporcuları da hentbol yolculuklarını ve gelecek hedeflerini anlattı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuları bünyesinde barındıran kulüp, sporun birleştirici gücüyle antrenmanlarına devam ediyor. Kastamonu Dinamik SK'nın girişimleri sonucunda Manisa'dan Kastamonu'ya gelen Eflin Çokgüreşçi, hentbola 7'nci sınıfta başladığını belirterek, 'Okuduğum okulun hentbol takımı vardı. Öğretmenimiz beden eğitimi derslerinde yeteneğimi fark etti, takıma çağırdı. Sonrasında okul maçlarında antrenörümüz Fatih Hoca izlediği maçlarda benim yetenekli olduğumu düşünmüş, hocamla görüşmüş. O şekilde ben de buraya geldim. Hentbolun hayatımın hep içinde olmasını istiyorum' dedi.

Şırnak'tan Kastamonu'ya gelen Çimen Bulut ise beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini keşfetmesi üzerine kariyer yolculuğuna başladığını ifade ederek, 'Anadolu Yıldızlar Ligi maçlarına çıktığımızda Fatih Hocamız yeteneğimi fark etmiş. Hocalarım ve ailemle görüştükten sonra Kastamonu'ya geldim. Ailem de yeteneğimin farkındaydı ve beni desteklediler. Şu an takımımdan çok memnunum. Çok geliştiğimi hissediyorum. Üniversiteyi de burada okumayı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) eğitimime devam ederken Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nde oynamayı düşünüyorum' diye konuştu.

Takımda dört yıldır forma giyen Busenur Çevre, genç yaşta spora başlamanın önemine dikkat çekerek, 'Hepimizin bir amacı var, dereceler yapmak istiyoruz. Türkiye'de hentbola gerekli değerin henüz verilmediğini düşünüyorum. Ben 7'nci sınıfta hentbola başladım ama keşke daha önce başlamış olsaydım. Şu an çok daha fazla gelişmiş olurdum' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl takıma katılan Zeynep Yağmur Demirci ise hentbola ilkokulda başladığını ve eğitimine spor alanında devam etmek istediğini belirterek, 'Bu sene spor lisesine geçiyorum. Üniversite açısından da Kastamonu'da okumayı düşünüyorum' dedi.