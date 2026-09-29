1966'dan bu yana 12 binden fazla lisanslı sporcu yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, 60 yıllık yolculuğuna emek verenleri bir araya getirdi. Kutlamanın ardından Eczacıbaşı Peron İstanbul'un 2026-2027 sezon açılışı gerçekleştirildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 60. yılını, geçmişine emek veren isimlerle bugünün sporcularını buluşturan bir etkinlikle kutladı. Faruk Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde, Eczacıbaşı Spor Kulübü Spor Salonu'nda düzenlenen programı Banu Yelkovan ve Bağış Erten sundu. Kulübün 60 yıllık yolculuğunun ele alındığı buluşmayı, Eczacıbaşı Peron İstanbul'un yeni sezon açılışı izledi.

1966 yılında kurulan kulüp, kadın ve erkek voleybolu, basketbol, masa tenisi ve satranç branşlarında Türk sporuna katkı sundu. Bugüne kadar 12 binden fazla lisanslı sporcu yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün geçmişi, etkinlikte farklı kuşakların hatıralarıyla yeniden hatırlandı. Kadın sporunun gelişimine uzun yıllardır sunduğu katkılarla öne çıkan kulüp, 2018 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 'Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'ne layık görüldü. Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu ödülü alan dünyadaki ilk spor kulübü oldu.

60 yıllık spor kültürü farklı kuşakları buluşturdu

Kutlamaya kulübün farklı dönemlerinde ve branşlarında görev alan sporcular, antrenörler ve yöneticilerin yanı sıra sponsorlar, paydaşlar, medya mensupları ve spor dünyasından davetliler katıldı. Konuklar arasında, bir dönem kulüp başkanlığı yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

Program, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı'nın söyleşisiyle başladı. Söyleşide kulübün kuruluşuna yön veren düşünce, farklı branşlara yapılan yatırımlar ve 60 yıllık spor kültürünün geleceğe taşınması ele alındı. Faruk Eczacıbaşı, kadın voleyboluna verilen desteğin sportif başarı hedefinin ötesinde, kadınların spordaki ve toplumdaki yerini güçlendirmeye dönük bir sosyal misyon taşıdığını vurguladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleyboluna 60 yıldır sunduğu katkılar dolayısıyla kulübü kutlayarak; Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık'a plaket takdim etti.

Kulübün hikayesi 'Hayal Bizde', 'Cesaret Bizde', 'Hafıza Bizde', 'Başarı Bizde' ve 'Yarın Bizde' başlıklı beş bölümde anlatıldı. Arşiv görüntüleri, farklı dönemlerden sporcuların hatıraları ve kulübün geçmişinden hikâyeler programda yer aldı. Kulübe emek vermiş ve bugün hayatta olmayan isimler fotoğraflarıyla anıldı.

Etkinlik için hazırlanan 'Anı Tribünü', kadın ve erkek voleybolundan basketbola, masa tenisinden satranca uzanan ortak geçmişe emek veren isimleri bugünün sporcularıyla aynı salonda buluşturdu.

Mehmet Akif Üstündağ: 'Türk voleybolu dünyada da Avrupa'da da bir numara'

Türk voleybolunun bugün dünyada ulaştığı noktada kulüplerin önemine dikkat çeken Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 'Türk voleybolu tarihi günler yaşıyor. Türk voleybolu dünyada da Avrupa'da da bir numara. Kurumsallığıyla, ekonomisiyle, tesisleşmesiyle ve her şeyden önemlisi kulüpleriyle bir arada olmasıyla dünyaya örnek gösterilen bir federasyon ve ülkeyiz. Bu benim değil; bizim, hepimizin başarısı. Faruk Eczacıbaşı'nın 'Çorbada tuzumuz varsa ne mutlu' sözüne cevap vermek istiyorum. Siz çorbanın ta kendisisiniz. Tuzu da sizsiniz, suyu da sizsiniz, unu da sizsiniz. Bugün dünyada bir numara olmanın temel taşı, çorbası da tuzu da kulüplerimizdir. Eczacıbaşı'nın ve Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesin önünde eğiliyor, şapka çıkarıyorum' dedi.

Faruk Eczacıbaşı: 'Türk sporuna değer katmaya devam etmek büyük bir mutluluk'

Kadın voleyboluna odaklanmalarının arkasındaki yaklaşımı anlatan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 'Kadın voleyboluna devam etme kararımızın temelinde, kendimize biçtiğimiz bir misyon vardı. Türk kızlarına ve genç kadınlara rol model olacak sporcular yetiştirmeyi hedefledik ve bu konuda önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada, takımların, oyuncuların, teknik ekiplerin ve federasyonun katkısıyla birbirini besleyen güçlü bir ekosistem oluştu. Hep birlikte ortaya koyduğumuz bu yapının, dünyaya örnek olabilecek bir modele dönüştüğüne inanıyorum. Eczacıbaşı olarak bu ekosistemin oluşmasına katkı sunabilmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kadın voleyboluna yönelik bu misyonu sürdürmek ve Türk sporuna değer katmaya devam etmek bizim için büyük bir mutluluk' diye konuştu.

'Tüm ümidimiz ve hedefimiz şampiyon olmak'

Yeni sezona ilişkin değerlendirmesinde ise Eczacıbaşı, 'Burada gördüğünüz ekip, 60 yıllık bir spor kültürünün ve birikiminin temsilcisi. Yeni sezonda elbette hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'de mücadele etmenin kolay olmadığının farkındayız ancak tüm ümidimiz ve hedefimiz şampiyon olmak. Bu sporcuların her birinin Türkiye'deki gençler için birer rol model olacağına inanıyorum. Kulübümüzün değerlerini sahada en iyi şekilde temsil edeceklerine ve hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum' şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı, kulübün kuruluş felsefesine ve Türk sporuna katkısına alakalı, 'Bugün, çocukluk kahramanlarım ve yıllardır hayranlıkla takip ettiğim kulübümüzün yanı sıra, Türkiye'nin spor ekosisteminin bugünkü seviyeye ulaşmasında emeği olan tüm Eczacıbaşı spor ailesini saygıyla selamlıyorum. Eczacıbaşı'nı kuran düşüncenin temelinde, gençlerin potansiyeline ve doğru imkanlar sunulduğunda ortaya koyabileceklerine duyulan güçlü bir inanç olduğunu düşünüyorum. Spor aracılığıyla özgüvenli yetişen, güçlü bağlar kurabilen gençlerin topluma yalnızca sporda değil, hayatın farklı alanlarında da önemli katkılar sunabileceğine inanılıyordu. Şakir ve Nejat Eczacıbaşı'nın ortaya koyduğu bu vizyon, doğru şartlar oluşturulduğunda sporun yanı sıra bilim, kültür, sanat ve iş dünyasında da sürdürülebilir ekosistemlerin kurulabileceğini gösteren güçlü bir model ortaya koydu. Onlar bu potansiyeli gördüler ve harekete geçtiler' ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Peron İstanbul yeni sezonu açtı

Programın ikinci bölümünde Eczacıbaşı Peron İstanbul'un 2026-2027 sezon açılışı gerçekleştirildi. Oyuncular ve teknik ekip, yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini medya mensuplarıyla paylaşarak soruları yanıtladı.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak. Taraftarı önündeki ilk maçını ise 11 Ekim Pazar günü oynayacak. Takım, yeni sezonda Sultanlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Cesare Bregoli: 'Bizim aradığımız şey kesinlikle kazanmak'

Yeni sezonda Eczacıbaşı'nın ortaya koyacağı mücadeleye ilişkin konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, 'Sezon hedeflerimizden bahsederken, beklenti kavramının aslında 'aramak' anlamına geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada yalnızca bir şeyi beklemekten değil, neyi aradığımızdan söz ediyoruz. Bizim aradığımız şey kesinlikle kazanmak. Bunun kolay olacağını söylemiyorum; kesinlikle kolay olmayacak. Rakiplerimizin gücünü biliyoruz. Uzun süredir birlikte oynayan takımların sahip olduğu uyumun da önemli bir avantaj olduğunu biliyoruz. Ancak bizim sahada ortaya koymak istediğimiz şey çok net: Mücadele, bağlılık, kazanma arzusu ve her an savaşmaya hazır olmak. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz' açıklamasını yaptı.

Eczacıbaşı'nın kaptanı olmanın kendisi için taşıdığı anlamı paylaşan takım kaptanı Simge Aköz, 'Eczacıbaşı'nın kaptanı olmak benim için öncelikle büyük bir gurur. Burada yalnızca bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da insanlara hitap edebildiğim ve kendimi ifade edebildiğim bir ortamda, Eczacıbaşı ailesinden büyük bir destek görüyor olmak beni çok mutlu ediyor. Aynı vizyonu ve aynı emeği Türk kadınlarına, genç kızlara ve Türk sporuna aktarabilmek, böyle bir kulüpte birlikte mücadele etmek benim için ve toplum adına çok büyük bir gurur. Bu nedenle Eczacıbaşı ailesinin bir parçası ve kaptanı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum' diye konuştu.

Başarılı voleybolcu Selin Adalı ise duygularını, 'Çok heyecanlıyım, böyle bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım bizden beklenen her şeyi karşılayabiliriz. Beş kupa için yarışacağız. Umarım beşini de kazanabiliriz. Ben yeni şampiyon oldum ama burada çok yarışacağımı düşünüyorum. Kariyerim için de çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ben de takımı elimden geldiğince desteklemeye çalışacağım. Umarım Eczacıbaşı da benim kariyerimde çok önemli bir yer olur' cümleleriyle anlattı.

İlk defa A takıma çıktığını dile getiren Ezel Balık da, 'Bugün burada olmaktan çok mutluyum. 60'ıncı yılı kutluyoruz ve bu 60'ıncı yıl, benim ilk defa takıma çıkışım. Çok mutluyum ve bu yıl için çok heyecanlıyım. Umarım hepimiz için güzel bir yıl olur. Eczacıbaşı benim ailem gibi. Gerçekten burası çok sıcak hissettiriyor. Çok mutluyum burada olduğum için. Herkes elinden gelenin en iyisini bu kulüp için yapmaya çalışıyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedi..

Elif Şahin: 'Önümüzdeki 5 kupayı da almak istiyoruz'

Eczacıbaşı ve A Milli Takım'ın tecrübeli voleybolcularından Elif Şahin, takımda 7. yılına girdiğini hatırlatarak, 'Eczacıbaşı benim için çok özel bir kulüp gerçekten. Sanki yıllardır burada başlamışım gibi hissediyorum voleybola. Bu yıl 60'ıncı yılımıza girdiğimiz için mutluyum. Bu özel yılda bu grupta bulunduğum için de çok mutluyum. Bu yıl bizi çok güzel bir yıl bekliyor. Umarım istediğimiz gibi güzel bir sezon geçiririz. Çünkü çok genç, azimli ve istekli bir takımız diyebilirim. Umarım her şey bizim için güzel geçer. Eczacıbaşı'nın her zamanki hedefi yükseklere oynamak. Önümüzde beş kupa var. Önümüzdeki 5 kupayı da almak istiyoruz tabii ki' diye konuştu.