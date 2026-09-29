Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra vergi düzenlemelerinden de etkileniyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

80,40 TL Motorin: 93,50 TL

93,50 TL LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

80,30 TL Motorin: 93,30 TL

93,30 TL LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

81,40 TL Motorin: 94,60 TL

94,60 TL LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

81,70 TL Motorin: 94,90 TL

94,90 TL LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve Türkiye'deki vergi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli unsurlar etkili oluyor. Bu nedenle fiyatlar istasyon, şehir ve dağıtım bölgesine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.