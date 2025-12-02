Dava dosyasına göre Topsakal, geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yaşanan bazı idari süreçlere ilişkin hakkında işlem yapılmasının ardından TSK’den ihraç edilmişti. Topsakal’ın avukatları, söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını ve işlemin iptalini talep etti.

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda ihraç kararının mevzuata ve usule uygun olmadığı kanaatine vararak işlemi iptal etti. Kararın gerekçesinde, disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde “somut delil eksikliği” ve “işlemin ölçülülük ilkesine aykırılık” vurgularının öne çıktığı öğrenildi.

Mahkeme, davacının astlarının eylemleri nedeniyle silahlı kuvvetlerden ayırma cezası ile cezalandırılmasının ölçülü olmadığına hükmetti. Topsakal'a isnat edilen fiilin ancak 6413 sayılı Kanun'un 18. maddesinin (ç) bendinde düzenlenen "maiyetinin gözetiminde ihmal göstermek" kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Bu nedenle verilen ceza ile isnat edilen fiilin örtüşmediği, "tipiklik" şartının da oluşmadığı kaydedildi. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/2 sayılı kararı ile bu karar uyarınca 1 Şubat 2025'te tesis edilen TSK ile ilişik kesme işleminin hukuka aykırı bulunarak iptal edildiği belirtildi.



Kara Harp Okulu'nun 2024'teki resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarını kaldırarak Mustafa Kemal'e bağlılık yemini eden teğmenler Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu ile 5 diğer teğmen "kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, 1 Şubat'ta ihraç edilmişti. Yemine liderlik eden Ebru Eroğlu, savunmasında subay yeminini resmi törende okutma talebini "silsileyi bozmadan sıralı amirlerine ilettiğini" ancak kendilerine Harp Okulları yönetmeliğinin değiştiği ve bu sebeple tören esnasında andı okuyamayacaklarının tebliğ edildiğini söylemişti.