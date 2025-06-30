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Memur Maaşlarında Rekor Artış

Bakan Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre, 2002’de 392 lira olan en düşük devlet memuru maaşı, 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkarıldı. Aynı dönemde sendikalaşma oranı yüzde 47’den yüzde 75’e yükseldi; sendikalı kamu görevlisi sayısı ise 650 binden 2,3 milyona ulaştı.

Kamuda Geniş Kapsamlı Reformlar

Bakanlık olarak kamu personeline yönelik birçok yapısal reform gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, memurlara bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affedilmesi, disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin dahil edilmesi gibi düzenlemelerin altını çizdi. Engelli yakını olan memurlara tayin kolaylığı ve refakat izni gibi sosyal haklar da genişletildi.

Ek Ödeme ve Tazminat Müjdesi

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin artırıldığını belirten Işıkhan, öğretmenlere de yeni ek tazminat haklarının tanındığını bildirdi. Ayrıca sözleşmeli personelin sendikalara üye olabilmesinin önünü açtıklarını ifade etti.

Promosyonlar, Vergi Muafiyetleri ve Daha Fazlası

Kamu çalışanlarının banka promosyonlarından doğrudan faydalanabilmesi sağlanırken, gelir vergisinde asgari ücret kadar muafiyet uygulamasına geçildi. Hacca gitmek isteyen memurlar için ücretsiz izin hakkı tanınırken, cuma namazı saatleriyle ilgili izin düzenlemeleri sürdürüldü.

Emekliler de Unutulmadı

Emekli memurların maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler yaptıklarını açıklayan Işıkhan, kamu görevlileri için uygulanan ek gösterge reformunun 5 milyon 300 binden fazla çalışanı kapsadığını vurguladı.

Vedat Işıkhan, “Kamu görevlilerimizin refahını artırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Hem görevdeki hem emekli personelimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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