Soruşturma, Danyıldız’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videoya dayanıyor. Video, ‘sosyal deney’ adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar içerdiği iddiasıyla incelemeye alınmıştı. Savcılık, söz konusu içeriklerin kadınlara yönelik tacizi normalleştirme ve toplum nezdinde kabul edilebilir bir davranış gibi gösterme riski taşıdığını belirtti. Ayrıca bazı paylaşımların genel ahlakı zedeleyebilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Danyıldız Kocaeli’de, diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da yakalanmıştı. Y.H. ve U.U., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Danyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadeler sonrası nöbetçi hakimlik tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.