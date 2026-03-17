Prof. Dr. Kılıç, yaptığı açıklamada Altaylı’nın daha önce bilinen yaklaşık 25 milimetrelik meningioma (iyi huylu beyin tümörü) teşhisi bulunduğunu hatırlattı. Son kontrollerde ise buna ek olarak yaklaşık 15 milimetre boyutunda ikinci bir meningiomanın daha oluştuğunun tespit edildiğini belirtti.

Bu gelişme üzerine planlanan tedavi kapsamında, her iki tümöre de aynı seansta Gamma Knife ışın cerrahisi yöntemiyle müdahale edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonun ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bildirildi.

Kılıç, tedavinin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, “Her iki tümöre yönelik işlem sorunsuz gerçekleştirildi. Hastamız tedavi sonrası taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

Tedavi edilen tümörlerin önümüzdeki bir yıl içinde küçülerek etkisiz hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan Fatih Altaylı’nın, bir gün önce İlber Ortaylı’nın cenaze törenine katıldığı, ardından planlı operasyon için hastaneye başvurduğu belirtildi.