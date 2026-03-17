Edinilen bilgilere göre, daha önce “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaşık altı ay sonra tahliye edilen Altaylı’nın cezaevi sürecinde sağlık sorunlarının ilerlediği öğrenildi. Yapılan kontrollerde beyninde bulunan ve iyi huylu olduğu belirtilen bir tümörün büyüyerek baskı oluşturmaya başladığı tespit edildi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, ameliyatın sabah saat 07.00 sularında başladığını ve operasyonun sürdüğünü belirtti. Saymaz, Altaylı’nın beynindeki kitlenin yaklaşık 2,5 santimetreye ulaştığını ve bu nedenle cerrahi müdahalenin gerekli hale geldiğini ifade etti.

Ameliyat öncesinde Altaylı ile kısa bir görüşme yaptığını da aktaran Saymaz, deneyimli gazetecinin süreci “Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter” sözleriyle değerlendirdiğini aktardı.

Altaylı’nın ameliyatının ardından sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.