İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma, sosyal medya hesabından paylaşılan “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı video üzerine başlatıldı. Söz konusu içerikte, “sosyal deney” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlar sergilendiği iddia edildi.

Savcılık değerlendirmesinde, paylaşımlarda yer alan eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir davranışlar gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik aşağılayıcı tutumları ve taciz içerikli davranışları normalleştirme riski taşıdığı ifade edildi. Ayrıca bazı görüntülerin genel ahlakı zedeleyebilecek nitelikte olduğu ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen şüphelilerden Danyıldız’ın Kocaeli’nde, diğer şüpheliler Y.H. ve U.U.’nun ise İstanbul’da yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.