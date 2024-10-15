Müşteri yelpazesi ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan iş insanlarına uzanan V-Serisi, geniş iç hacmi, sunduğu yüksek konfor, kaliteli ve benzersiz tasarımıyla öne çıkıyor. İki farklı donanım seviyesinde farklı kişiselleştirme seçenekleri sunan V-Serisi, AVANTGARDE ve EXCLUSIVE seçenekleriyle 7.800.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor. Modern ve şık tasarımı, yüksek kaliteli iç ve dış mekan kaplamalarıyla dikkat çekerken; lüks, konfor ve çevikliği mükemmel bir şekilde harmanlayarak benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Gelişmiş aktif sürüş yardımı ve güvenlik sistemleri, standart hava yastıkları ve aydınlatma teknolojileri ile yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor.

Kusursuz bir görünüm için yeni dış tasarım

Yenilenen V-Serisi görünümüyle de farklılaşıyor. Yeni V-Serisi’nin geliştirilen tasarımı, onu segmentinde daha farklı ve özgün bir görünüşle öne çıkartıyor. Yeni ön tasarım, donanım seviyesine bağlı olarak farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve güçlü tampon tasarımıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yatay kanatlı ve led ışık bantlı radyatör ızgarasına sahip olan V-Serisi EXCLUSIVE donanımı; motor kaputunda prestijli, dik bir Mercedes yıldızı taşıyor. İki donanımda da standart olarak sunulan adaptif MULTIBEAM LED farlar, ilk bakışta dikkat çekiyor. AVANTGARDE donanımda 5 çift kollu alaşım jantlar, siyah boyalı ve parlak ön tasarıma sahipken, EXCLUSIVE donanımda Monoblok tasarım hafif alaşım jantlar araçlara şıklık kazandırıyor. Bir düğmeye dokunarak açılıp kapatılabilen EASY-PACK bagaj kapağı çekici görünümü konforla buluşturuyor.

İleri teknoloji görünüm ve ek konfor özelliklerine sahip yeni kokpit tasarımı

İç mekân, dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpitteki geniş ekran, gösterge paneli ve medya ekranını kesintisiz bir cam yüzeyin altında tek bir görsel ünitede birleştiriyor. İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran teknolojisi ve akıllı menü navigasyonu sayesinde sezgisel kullanımı hemen göze çarpıyor.

Yeniden tasarlanan orta konsol, mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi sunuyor. Yükseklik ve eğim ayarlı ısıtmalı multifonksiyonel deri direksiyon, dokunmatik yüzey kullanım kolaylığını artıran touchpad, MBUX multimedya sisteminin işletim ve görüntüleme konseptine kusursuz bir şekilde entegre edilmiş navigasyon ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dijital iç dikiz aynası gibi birçok özellik kabin içi deneyimini ileriye taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Yenilenen V-Serisi, standart olarak elektrikli sağ ve sol sürgülü kapılara sahip.

Mercedes-Benz'den farklı dijital ekstralar

MBUX bilgi-eğlence sistemi çok sayıda dijital ekstra özellik de içeriyor. Bunlar, yeni V-Serisi’ni daha akıllı hale getirirken günlük hayat da daha kolay ve verimli oluyor.

MBUX'ın yüksek çözünürlüklü merkezi ekranı üzerinden araçla ilgili her tür ayar yönetilebiliyor. Sistem, kabin ön iklimlendirme ve araç şarjı için kişisel ayarları da içeriyor.

Performans ve sürüş dinamikleri

V-Serisi, başarısını kanıtlamış olan verimli dizel motor OM654’e sahip. 174 kW (237 hp) gücündeki 4 silindirli OM654 dizel motor, dinamik güç dağıtımı ve örnek niteliğindeki verimliliği ile düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle her yolculuğu büyülü kılıyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman, motor devrini her sürüş durumunda optimum aralıkta tutan 9 vitese sahip. Şanzımanın geniş yayılımı, hemen hemen her sürüş durumunda ek çeviklik ve çekme gücü sağlıyor ve kalkış kabiliyetini iyileştiriyor.

AVANTGARDE donanımda seçici sönümleme sistemine sahip AGILITY CONTROL süspansiyon, sönümleme özelliklerini yol koşullarına ve sürüş durumuna göre uyarlıyor. EXCLUSIVE donanımdaki AIRMATIC havalı süspansiyon ise özellikle konforlu sürüşün ve gelişmiş arazi yeteneklerinin yanı sıra daha yüksek hızlarda daha fazla sportifliğin tadını çıkarmanızı sağlıyor.

Donanım Detayları                                

 

Donanım seviyeleri

AVANTGARDE - EXCLUSIVE

Yükseklik ve eğim ayarlı, ısıtmalı deri direksiyon

Standart

Burmester marka ses sistemi

Standart

MBUX multimedya sistemi

Standart

Mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi

Standart

Mesafe sabitleyicisi, DISTRONIC

Standart

Isıtılabilir, elektrikli, otomatik katlanabilir dış aynalar

Standart

Dijital iç dikiz aynası

EXCLUSIVE

Sürücü ve ön yolcu koltuğu için ısıtma

Standart

360° kameralı park paketi

Standart

EASY-PACK bagaj kapağı

Standart

ENERGIZING konfor kontrol

EXCLUSIVE

THERMOTRONIC otomatik klima

Standart

Geniş ekran kokpit

Standart

64 renkli ambiyans aydınlatma

Standart

Masaj fonksiyonlu, iklimlendirmeli birinci sıra lüks yolcu koltukları

EXCLUSIVE

Sürücü ve ön yolcu hava yastığı, pencere hava yastıkları, göğüs pelvis yan hava yastığı, orta hava yastığı

Standart

Kör nokta asistanı, trafik işaret asistanı, aktif şerit takip asistanı, sürüş ışığı asistanı, yorgunluk asistanı, PRE-SAFE sistemi

Standart

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Teknik Bilgiler

Motor, şanzıman, performans ve tüketim

Motor

Dizel motor OM654

Silindir düzeni/adedi

Sıralı/4

Hacim

1.950 cc

Çap / Strok

92,0 mm/82,0 mm

Maksimum güç

174 kW (237 hp)

Maksimum tork

500 Nm (+30 Nm)

Maksimum hız

214 km/h

WLTP karma yakıt tüketimi

8,1 - 8,2 l /100 km

WLTP karma CO2 emisyonu

213 - 216 g/km

Emisyon sınıfı

Euro 6e

Yakıt depo kapasitesi

70 lt

AdBlue® deposu

24 lt

Şanzıman

9G-TRONIC

Güç aktarımı

Dört tekerlekten çekiş

Süspansiyon tipi

AGILITY CONTROL süspansiyon

AIRMATIC süspansiyon

Sürüş modları

Sürücü tek bir düğmeye dokunarak üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor.

Motor, gaz pedalı ve şanzımanın tepkileri buna göre ayarlanıyor.

Eko

Konfor

Spor

Boyutlar ve ağırlıklar

Motor

Dizel motor OM654

Boy

Ekstra uzun

Koltuklar

6 adet bağımsız koltuk

Bagaj hacmi

1.030 - 5.010 lt

Uzunluk

5.370 mm

Yükseklik

Yaklaşık 1.970 mm

Genişlik

1.928 mm (aynalar hariç)
2.249 mm (aynalar dahil)

Aks mesafesi

3.430 mm

Tavan taşıma kapasitesi

Maksimum 150 kg

Boş ağırlık

2.570 kg / 2.640 kg

Yükleme kapasitesi

530 kg / 560 kg

İzin verilen maksimum ağırlık

3.100 kg / 3.200 kg

Römork çekme kapasitesi

Standart 2.000 kg, maksimum 2.500 kg