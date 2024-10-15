Müşteri yelpazesi ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan iş insanlarına uzanan V-Serisi, geniş iç hacmi, sunduğu yüksek konfor, kaliteli ve benzersiz tasarımıyla öne çıkıyor. İki farklı donanım seviyesinde farklı kişiselleştirme seçenekleri sunan V-Serisi, AVANTGARDE ve EXCLUSIVE seçenekleriyle 7.800.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor. Modern ve şık tasarımı, yüksek kaliteli iç ve dış mekan kaplamalarıyla dikkat çekerken; lüks, konfor ve çevikliği mükemmel bir şekilde harmanlayarak benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Gelişmiş aktif sürüş yardımı ve güvenlik sistemleri, standart hava yastıkları ve aydınlatma teknolojileri ile yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor.

Kusursuz bir görünüm için yeni dış tasarım

Yenilenen V-Serisi görünümüyle de farklılaşıyor. Yeni V-Serisi’nin geliştirilen tasarımı, onu segmentinde daha farklı ve özgün bir görünüşle öne çıkartıyor. Yeni ön tasarım, donanım seviyesine bağlı olarak farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve güçlü tampon tasarımıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yatay kanatlı ve led ışık bantlı radyatör ızgarasına sahip olan V-Serisi EXCLUSIVE donanımı; motor kaputunda prestijli, dik bir Mercedes yıldızı taşıyor. İki donanımda da standart olarak sunulan adaptif MULTIBEAM LED farlar, ilk bakışta dikkat çekiyor. AVANTGARDE donanımda 5 çift kollu alaşım jantlar, siyah boyalı ve parlak ön tasarıma sahipken, EXCLUSIVE donanımda Monoblok tasarım hafif alaşım jantlar araçlara şıklık kazandırıyor. Bir düğmeye dokunarak açılıp kapatılabilen EASY-PACK bagaj kapağı çekici görünümü konforla buluşturuyor.

İleri teknoloji görünüm ve ek konfor özelliklerine sahip yeni kokpit tasarımı

İç mekân, dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpitteki geniş ekran, gösterge paneli ve medya ekranını kesintisiz bir cam yüzeyin altında tek bir görsel ünitede birleştiriyor. İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran teknolojisi ve akıllı menü navigasyonu sayesinde sezgisel kullanımı hemen göze çarpıyor.

Yeniden tasarlanan orta konsol, mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi sunuyor. Yükseklik ve eğim ayarlı ısıtmalı multifonksiyonel deri direksiyon, dokunmatik yüzey kullanım kolaylığını artıran touchpad, MBUX multimedya sisteminin işletim ve görüntüleme konseptine kusursuz bir şekilde entegre edilmiş navigasyon ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dijital iç dikiz aynası gibi birçok özellik kabin içi deneyimini ileriye taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Yenilenen V-Serisi, standart olarak elektrikli sağ ve sol sürgülü kapılara sahip.

Mercedes-Benz'den farklı dijital ekstralar

MBUX bilgi-eğlence sistemi çok sayıda dijital ekstra özellik de içeriyor. Bunlar, yeni V-Serisi’ni daha akıllı hale getirirken günlük hayat da daha kolay ve verimli oluyor.

MBUX'ın yüksek çözünürlüklü merkezi ekranı üzerinden araçla ilgili her tür ayar yönetilebiliyor. Sistem, kabin ön iklimlendirme ve araç şarjı için kişisel ayarları da içeriyor.

Performans ve sürüş dinamikleri

V-Serisi, başarısını kanıtlamış olan verimli dizel motor OM654’e sahip. 174 kW (237 hp) gücündeki 4 silindirli OM654 dizel motor, dinamik güç dağıtımı ve örnek niteliğindeki verimliliği ile düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle her yolculuğu büyülü kılıyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman, motor devrini her sürüş durumunda optimum aralıkta tutan 9 vitese sahip. Şanzımanın geniş yayılımı, hemen hemen her sürüş durumunda ek çeviklik ve çekme gücü sağlıyor ve kalkış kabiliyetini iyileştiriyor.

AVANTGARDE donanımda seçici sönümleme sistemine sahip AGILITY CONTROL süspansiyon, sönümleme özelliklerini yol koşullarına ve sürüş durumuna göre uyarlıyor. EXCLUSIVE donanımdaki AIRMATIC havalı süspansiyon ise özellikle konforlu sürüşün ve gelişmiş arazi yeteneklerinin yanı sıra daha yüksek hızlarda daha fazla sportifliğin tadını çıkarmanızı sağlıyor.

Donanım Detayları

Donanım seviyeleri AVANTGARDE - EXCLUSIVE Yükseklik ve eğim ayarlı, ısıtmalı deri direksiyon Standart Burmester marka ses sistemi Standart MBUX multimedya sistemi Standart Mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi Standart Mesafe sabitleyicisi, DISTRONIC Standart Isıtılabilir, elektrikli, otomatik katlanabilir dış aynalar Standart Dijital iç dikiz aynası EXCLUSIVE Sürücü ve ön yolcu koltuğu için ısıtma Standart 360° kameralı park paketi Standart EASY-PACK bagaj kapağı Standart ENERGIZING konfor kontrol EXCLUSIVE THERMOTRONIC otomatik klima Standart Geniş ekran kokpit Standart 64 renkli ambiyans aydınlatma Standart Masaj fonksiyonlu, iklimlendirmeli birinci sıra lüks yolcu koltukları EXCLUSIVE Sürücü ve ön yolcu hava yastığı, pencere hava yastıkları, göğüs pelvis yan hava yastığı, orta hava yastığı Standart Kör nokta asistanı, trafik işaret asistanı, aktif şerit takip asistanı, sürüş ışığı asistanı, yorgunluk asistanı, PRE-SAFE sistemi Standart

Teknik Bilgiler