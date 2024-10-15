Müşteri yelpazesi ailelerden eğlence meraklılarına ve VIP kullanımdan iş insanlarına uzanan V-Serisi, geniş iç hacmi, sunduğu yüksek konfor, kaliteli ve benzersiz tasarımıyla öne çıkıyor. İki farklı donanım seviyesinde farklı kişiselleştirme seçenekleri sunan V-Serisi, AVANTGARDE ve EXCLUSIVE seçenekleriyle 7.800.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuluyor. Modern ve şık tasarımı, yüksek kaliteli iç ve dış mekan kaplamalarıyla dikkat çekerken; lüks, konfor ve çevikliği mükemmel bir şekilde harmanlayarak benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Gelişmiş aktif sürüş yardımı ve güvenlik sistemleri, standart hava yastıkları ve aydınlatma teknolojileri ile yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor.
Kusursuz bir görünüm için yeni dış tasarım
Yenilenen V-Serisi görünümüyle de farklılaşıyor. Yeni V-Serisi’nin geliştirilen tasarımı, onu segmentinde daha farklı ve özgün bir görünüşle öne çıkartıyor. Yeni ön tasarım, donanım seviyesine bağlı olarak farklı formlara sahip radyatör ızgarası ve güçlü tampon tasarımıyla dikkat çekici bir görünüm oluşturuyor. Yatay kanatlı ve led ışık bantlı radyatör ızgarasına sahip olan V-Serisi EXCLUSIVE donanımı; motor kaputunda prestijli, dik bir Mercedes yıldızı taşıyor. İki donanımda da standart olarak sunulan adaptif MULTIBEAM LED farlar, ilk bakışta dikkat çekiyor. AVANTGARDE donanımda 5 çift kollu alaşım jantlar, siyah boyalı ve parlak ön tasarıma sahipken, EXCLUSIVE donanımda Monoblok tasarım hafif alaşım jantlar araçlara şıklık kazandırıyor. Bir düğmeye dokunarak açılıp kapatılabilen EASY-PACK bagaj kapağı çekici görünümü konforla buluşturuyor.
İleri teknoloji görünüm ve ek konfor özelliklerine sahip yeni kokpit tasarımı
İç mekân, dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Kokpitteki geniş ekran, gösterge paneli ve medya ekranını kesintisiz bir cam yüzeyin altında tek bir görsel ünitede birleştiriyor. İç mekân dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümle dikkat çekiyor. Dokunmatik ekran teknolojisi ve akıllı menü navigasyonu sayesinde sezgisel kullanımı hemen göze çarpıyor.
Yeniden tasarlanan orta konsol, mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi sunuyor. Yükseklik ve eğim ayarlı ısıtmalı multifonksiyonel deri direksiyon, dokunmatik yüzey kullanım kolaylığını artıran touchpad, MBUX multimedya sisteminin işletim ve görüntüleme konseptine kusursuz bir şekilde entegre edilmiş navigasyon ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dijital iç dikiz aynası gibi birçok özellik kabin içi deneyimini ileriye taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Yenilenen V-Serisi, standart olarak elektrikli sağ ve sol sürgülü kapılara sahip.
Mercedes-Benz'den farklı dijital ekstralar
MBUX bilgi-eğlence sistemi çok sayıda dijital ekstra özellik de içeriyor. Bunlar, yeni V-Serisi’ni daha akıllı hale getirirken günlük hayat da daha kolay ve verimli oluyor.
MBUX'ın yüksek çözünürlüklü merkezi ekranı üzerinden araçla ilgili her tür ayar yönetilebiliyor. Sistem, kabin ön iklimlendirme ve araç şarjı için kişisel ayarları da içeriyor.
Performans ve sürüş dinamikleri
V-Serisi, başarısını kanıtlamış olan verimli dizel motor OM654’e sahip. 174 kW (237 hp) gücündeki 4 silindirli OM654 dizel motor, dinamik güç dağıtımı ve örnek niteliğindeki verimliliği ile düşük gürültü ve titreşim seviyeleriyle her yolculuğu büyülü kılıyor.
9G-TRONIC otomatik şanzıman, motor devrini her sürüş durumunda optimum aralıkta tutan 9 vitese sahip. Şanzımanın geniş yayılımı, hemen hemen her sürüş durumunda ek çeviklik ve çekme gücü sağlıyor ve kalkış kabiliyetini iyileştiriyor.
AVANTGARDE donanımda seçici sönümleme sistemine sahip AGILITY CONTROL süspansiyon, sönümleme özelliklerini yol koşullarına ve sürüş durumuna göre uyarlıyor. EXCLUSIVE donanımdaki AIRMATIC havalı süspansiyon ise özellikle konforlu sürüşün ve gelişmiş arazi yeteneklerinin yanı sıra daha yüksek hızlarda daha fazla sportifliğin tadını çıkarmanızı sağlıyor.
Donanım Detayları
|
Donanım seviyeleri
|
AVANTGARDE - EXCLUSIVE
|
Yükseklik ve eğim ayarlı, ısıtmalı deri direksiyon
|
Standart
|
Burmester marka ses sistemi
|
Standart
|
MBUX multimedya sistemi
|
Standart
|
Mobil cihazlar için kablosuz şarj sistemi
|
Standart
|
Mesafe sabitleyicisi, DISTRONIC
|
Standart
|
Isıtılabilir, elektrikli, otomatik katlanabilir dış aynalar
|
Standart
|
Dijital iç dikiz aynası
|
EXCLUSIVE
|
Sürücü ve ön yolcu koltuğu için ısıtma
|
Standart
|
360° kameralı park paketi
|
Standart
|
EASY-PACK bagaj kapağı
|
Standart
|
ENERGIZING konfor kontrol
|
EXCLUSIVE
|
THERMOTRONIC otomatik klima
|
Standart
|
Geniş ekran kokpit
|
Standart
|
64 renkli ambiyans aydınlatma
|
Standart
|
Masaj fonksiyonlu, iklimlendirmeli birinci sıra lüks yolcu koltukları
|
EXCLUSIVE
|
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı, pencere hava yastıkları, göğüs pelvis yan hava yastığı, orta hava yastığı
|
Standart
|
Kör nokta asistanı, trafik işaret asistanı, aktif şerit takip asistanı, sürüş ışığı asistanı, yorgunluk asistanı, PRE-SAFE sistemi
|
Standart
Teknik Bilgiler
|
Motor, şanzıman, performans ve tüketim
|
Motor
|
Dizel motor OM654
|
Silindir düzeni/adedi
|
Sıralı/4
|
Hacim
|
1.950 cc
|
Çap / Strok
|
92,0 mm/82,0 mm
|
Maksimum güç
|
174 kW (237 hp)
|
Maksimum tork
|
500 Nm (+30 Nm)
|
Maksimum hız
|
214 km/h
|
WLTP karma yakıt tüketimi
|
8,1 - 8,2 l /100 km
|
WLTP karma CO2 emisyonu
|
213 - 216 g/km
|
Emisyon sınıfı
|
Euro 6e
|
Yakıt depo kapasitesi
|
70 lt
|
AdBlue® deposu
|
24 lt
|
Şanzıman
|
9G-TRONIC
|
Güç aktarımı
|
Dört tekerlekten çekiş
|
Süspansiyon tipi
|
AGILITY CONTROL süspansiyon
AIRMATIC süspansiyon
|
Sürüş modları
|
Sürücü tek bir düğmeye dokunarak üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor.
Motor, gaz pedalı ve şanzımanın tepkileri buna göre ayarlanıyor.
Eko
Konfor
Spor
|
Boyutlar ve ağırlıklar
|
Motor
|
Dizel motor OM654
|
Boy
|
Ekstra uzun
|
Koltuklar
|
6 adet bağımsız koltuk
|
Bagaj hacmi
|
1.030 - 5.010 lt
|
Uzunluk
|
5.370 mm
|
Yükseklik
|
Yaklaşık 1.970 mm
|
Genişlik
|
1.928 mm (aynalar hariç)
|
Aks mesafesi
|
3.430 mm
|
Tavan taşıma kapasitesi
|
Maksimum 150 kg
|
Boş ağırlık
|
2.570 kg / 2.640 kg
|
Yükleme kapasitesi
|
530 kg / 560 kg
|
İzin verilen maksimum ağırlık
|
3.100 kg / 3.200 kg
|
Römork çekme kapasitesi
|
Standart 2.000 kg, maksimum 2.500 kg