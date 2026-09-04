Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Başakşehir maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde Ismail Jakobs ile paslaşmasının ardından kale önünde topla buluşan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı.
Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.