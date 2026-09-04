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27 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıları 3. golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında ceza yayında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-2'ye getirdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Başakşehir maçında galibiyet golünü atarken, bu sezonki gol sayısını da 2'ye çıkardı.

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