Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Sane'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

60. dakikada Kaluzinski'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Skov Olsen'in şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenmek isteyen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Shomurodov, kalecinin soluna yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Yunus'un ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanattaki Barış'ın önünde kaldı. Leao ile verkaç yapan Barış ceza sahasına sokuldu ve pasını Torreira'ya aktardı. Torreira da Jakobs ile verkaç yaparak kale alanı ön çizgisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

76. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Skov Olsen topu ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen Emin'i aşan top kale alanı ön çizgisindeki Davinson'un kafasına çarpıp ağlara gitti. 2-2

77. dakikada Barış'ın pasında topu alan Sara'nın ceza yayının önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakika boşta kalan topa kayarak hamle yapmaya çalışan Umut Bozok, tabanıyla Leao'nun sağ kaval kemiğine basınca doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Sara topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Sanchez kafayla topu ağlara yolladı. VAR incelemesinin ardından Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

90. dakikada ceza yayının sağından kullanılan serbest vuruşta Sara topun başına geçti. Brezilyalı futbolcu doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Michal Karbownik dk. 82), Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi (Saba Kharebashvili dk. 63), Andreas Skov Olsen (Ousseynou Ba dk. 82), Jakub Kaluzinski (Umut Bozok dk. 74), Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 74), Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Yusuf Sarı, Davie Selke, Berkay Özcan, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina (Abdülkerim Bardakcı dk. 46), Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 83), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane (Deniz Gül dk. 83), Aleksey Batrakov (Rafael Leao dk. 68), Yunus Akgün, Victor Osimhen (Barış Alper Yılmaz dk. 33)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 66 pen.), Davinson Sanchez (dk. 76 k.k) (Başakşehir), Victor Osimhen (dk. 16), Lucas Torreira (dk. 71), Gabriel Sara (dk. 90) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Umut Bozok (dk. 79), Nuri Şahin (Teknik Direktör) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Christopher Operi, Saba Kharebashvili (Başakşehir), Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Okan Buruk (Teknik Direktör), Rafael Leao (Galatasaray)