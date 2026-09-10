Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na belediye binası içerisinde yapılan ve bölgenin en kapasitelisi olan Şehir Kütüphanesini gezdirdi.

Başkan Er, belediye içerisindeki boş alanı kütüphane olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, öğrencilerin açıldığı günden buyana yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Kütüphanenin elektrik, ısıtma, soğutma gibi bütün özelliklerini belediye binasından bağımsız olduğunu aktaran Başkan Er, özel bir yazılımla hizmet verdiklerini belirtti.

Kütüphanede öğrencilerin fotokopi ve diğer hizmetlerden ücretsiz olarak faydalandıklarına dikkati çeken Başkan Sami Er, 'Kütüphanemizde öğrencilerimize ücretsiz çay, su, kahve ve çorba ikramı yapıyoruz' dedi.

Başkan Sami Er'e kütüphane projesinden dolayı teşekkür eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, güzel ve en hayırlı proje olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle de sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, makamda ağırladığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na günün anısına hediye takdim etti.