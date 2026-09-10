Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Denizli Şubesi iş birliğinde düzenlenen '2026-2027 Futbol Sezonu'nda Değişen Oyun Kuralları Bilgilendirme Semineri ve Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Programda futbol camiasının paydaşları bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporun farklı branşlarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, futbolun gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi ve TÜFAD Denizli Şubesi iş birliğinde, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde 'Değişen Oyun Kuralları Bilgilendirme Semineri ve Ödül Töreni' düzenlendi. Futbol antrenörleri ve futbol camiasının farklı paydaşlarının katıldığı programda, yeni sezon öncesinde değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Futbolun güncel uygulamalarının ele alındığı seminerin ardından başarılı isimlere ödülleri takdim edildi.

Programa Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Bartal, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Bülent Fil, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, birim müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Seminerin ardından geçtiğimiz yıl Denizli liglerinde şampiyon olan antrenörlere ödülleri verildi.