2026 yaz döneminde yaz spor kursları ve tesis kullanımları kapsamında 8 tesiste 4 bin 254 çocuğa hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, spor faaliyetlerini kış döneminde de sürdürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, farklı spor dallarıyla tanışmalarına imkan sunmak ve küçük yaşlardan itibaren spor alışkanlığı kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen Yaz Spor Kursları tamamlanıyor.

Yaz tatili boyunca alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle çocuklar hem spor yapma hem de farklı branşlarda yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Çocuklar 17 farklı spor branşıyla buluştu

Yaz Spor Kursları kapsamında yüzme, voleybol, taekwondo, halk oyunları, atletizm, satranç, basketbol, tenis, jimnastik, çocuk zumba, optimist yelken, masa tenisi, kick boks, buz pateni, bisiklet, çocuk pilatesi ve futbol olmak üzere 17 farklı branşta eğitimler gerçekleştirildi.

Kurslarla çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım çalışması, disiplin, özgüven ve sosyal iletişim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.

Yaz kursları bitiyor kış spor kursları başlıyor

Yaz döneminin ardından Büyükşehir Belediyesi spor faaliyetlerine kış kurslarıyla devam edecek. Kış Spor Kursları kapsamında yoga, taekwondo, zumba, pilates, voleybol, basketbol, kick boks, atletizm, tenis, jimnastik, masa tenisi ve satranç branşlarında eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

Yakın zamanda başlaması planlanan kurslarla çocukların eğitim dönemi boyunca da düzenli spor yapmaları ve farklı branşlarda yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Başvuru tarihleri, eğitim noktaları ve program detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak.