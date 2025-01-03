Habersiz Etkinlik Kaydı ve Şikayetler

Bazı öğrenciler, KYK tarafından oluşturulan ve etkinlik takibi için kullanılan “GencizBiz” uygulaması üzerinden kendilerinin katılmadığı dini içerikli etkinliklere kaydedildiklerini belirtti. Öğrenciler, sürekli ayşnı tür etkinliklerin düzenlenmesinden ve başka faaliyetlere yeterince yer verilmemesinden şikayetçi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) konuyla ilgili şikayette bulunan bir öğrenciye, yurt yönetimi tarafından gönderilen etkinlik faaliyet raporunda spor, ağaç dikimi gibi birçok etkinliğin planlandığı bildirilmesine rağmen, bu faaliyetlerin hiç gerçekleştirilmediği ifade edildi. Öğrenciler, yalnızca dini etkinliklerin düzenlendiğini ve diğer faaliyetlerin kağıt üzerinde kaldığını vurguluyor.

Hak İhlalleri Gündemde

Öğrencilerin habersiz şekilde etkinliklere kaydedilmesi ve fiili katılım olmadan etkinliklerin yapılmış gibi gösterilmesi, şeffaflık ve öğrenci hakları konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Ayrıca, bu tür etkinliklerin bazı öğrenciler üzerinde manevi baskı oluşturduğu ve yurtların tarafsız bir ortam sunma ilkesine aykırı olduğu belirtiliyor.

Yurtların Amacı Tartışılıyor

KYK yurtlarının temel amacının, öğrencilere konforlu bir barınma imkanı sağlamak ve eğitimlerini desteklemek olduğu belirtilirken, yurtların tek tip etkinlik odaklı bir yapıya dönüştüğü iddiaları kamuoyunda tartışma yaratıyor. Öğrenciler, farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinliklerin artırılmasını ve bireysel tercihlere saygı gösterilmesini talep ediyor.

Yetkililerden Açıklama Bekleniyor

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olayla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Öğrenciler ise yetkililerden sorunun çözümü için adım atılmasını ve yurtlarda daha tarafsız bir yönetim anlayışının benimsenmesini bekliyor.

Bu olay, KYK yurtlarının yönetimi ve faaliyetleri konusunda daha fazla denetim ve şeffaflık çağrılarını bir kez daha gündeme getirdi.