Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen müteahhitlik ve gayrimenkul geliştirme şirketleri arasında bulunan, global bir firma olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında proje geliştirmeye hızla devam eden Kuzu Grup tarafından hayat geçirilen Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin (Kuzu Grup GYO A.Ş.), halka arzı sonuçlandı. Tera Yatırım konsorsiyum liderliğinde 21-22-23 Ağustos tarihlerinde 20,76 TL fiyat üzerinden talep toplanan halka arzın büyüklüğü 1 milyar 38 milyon TL oldu.

Kuzu Grup GYO, ‘KZGYO’ koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Gong Töreni 29 Ağustos Salı günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek. Hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla Kuzu Grup GYO, Kuzu Grubu’nun sermaye piyasalarına halka açılan ilk şirketi olacak.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay halka arz edildi.

Halka arz sonuçlarına göre, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların 5.6 katına denk gelen 280.244.019 TL nominal değerli talep geldi. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5.7 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9.1 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2.6 katı talep alındı. Bu kapsamda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan 2.114.770, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan 139, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılardan 13 başvuru yapıldı. Payların yüzde 55’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.

YATIRIMCILARIMIZDAN ALDIĞIMIZ DESTEKLE BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, halka arz sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Kuzu Grubu’nun 80 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirerek, Kuzu Grup GYO ile sermaye piyasalarına adım atıyoruz. Halka arzımızı başarıyla sonuçlandırdığımız ve yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz için oldukça gururluyuz. Şirketimize inanan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi sürdüreceğiz. Ülkemize sağladığımız katma değeri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize döviz kazandırıcı bir turizm GYO yatırımı olan Kuzu Grup GYO, bu anlamda yatırımcısına öngörülebilir bir finansal vizyon sunuyor. Nitelikli turizm yatırımlarına sahip olan Kuzu Grup GYO, net aktif değeri açısından sektörün önde gelen oyuncusu olma vizyonu ile güvenilir bir yatırımcı ve sektörde lider bir kuruluş olma hedefine hızla ilerliyor. Halka arzın gerek grubumuz gerekse teveccüh gösterecek yatırımcılar için hayırlı olmasını diliyorum.”

YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK

Bu halka arzdan elde edilecek kaynaklar, iki temel alan için kullanılacaktır. Birincisi; şirketin portföyünde bulunan JW Marriot İstanbul Marmara Sea’nin yatırımını hayata geçirmek için kullandığı dış kaynakların geri ödenmesinde; ikincisi; şirketin yine turizm sektöründe orta uzun vadede planlamakta olduğu yeni yatırımların hayata geçirilmesinde kullanılacak. Şirket paylarının halka arzı ile şirketin finansal olarak özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yönetsel açıda, kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkelerinin daha güçlü uygulanması hedefleniyor. Aynı zamanda kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi de sağlanacak.