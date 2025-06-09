Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayramın turizm sektörüne olan etkilerini değerlendirdi. Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı ile sezona hızlı bir giriş yapmıştık. Bu yoğunluk Paskalya tatiliyle birleşmişti. Şimdi de Kurban Bayramı ile birlikte yüksek sezon resmen başladı" dedi.

Avrupa’daki tatil dönemlerinin de bu döneme denk gelmesinin etkili olduğunu belirten Kavaloğlu, Almanya’daki “Pfingstferien” (Yortu Bayramı tatili) ile Kurban Bayramı’nın çakışmasının, Antalya’ya olan ilgiyi artırdığını vurguladı. Özellikle gurbetçilerin Türkiye’ye dönerek tatillerini burada geçirmeyi tercih ettiklerini belirten Kavaloğlu, “Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımız hem Kurban Bayramı’nı hem de Avrupa’daki okul tatillerini fırsata çevirdi. Uzun süredir gelemedikleri ana vatanlarında tatil yapma fırsatı yakaladılar” ifadelerini kullandı.

Sezonun genel durumuna da değinen Kavaloğlu, geçen yılki ziyaretçi sayılarını koruduklarını ancak her sezonun artık daha zorlu geçeceğini söyledi. “Haziran sonu itibarıyla pozitif rakamlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki artık kolay sezonlar yok, her yıl daha planlı ve stratejik çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Antalya’daki bu yoğunluk, turizm sektörünün bayramlarla birlikte nasıl ivme kazandığını bir kez daha gözler önüne sererken, gurbetçilerin Türkiye’ye olan bağlılığı da bu sürece önemli katkı sağlıyor.