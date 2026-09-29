Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilikteki öncü ve güçlü anlayışıyla hizmet filosunu büyütmeye devam ediyor. İki yeni taziye otobüsünün hizmete alınmasıyla Meram'da taziye araçlarının sayısı 10'a yükselirken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Meram Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda Arif Bilge Tesisleri'ndeki atölyelerde yapımı tamamlanan iki yeni taziye otobüsü daha hizmete kazandırıldı. Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 10 taziye otobüsü, 1 engelli nakil aracı, 1 cenaze yıkama aracı, 2 çadır taşıma aracı ve 1 ev temizlik aracı olmak üzere toplam 15 hizmet aracı bulunuyor. 2026 yılı içerisinde cenaze, taziye ve sosyal destek hizmetleri kapsamında ise 1.587 hizmet vatandaşların istifadesine sunuldu. Bu hizmetlerin 376'sını taziye otobüsü, 590'ını taziye çadırı, 49'unu cenaze yıkama, 414'ünü engelli nakil ve 158'ini ev temizliği hizmetleri oluşturdu. Özellikle taziye otobüslerinin sayısının 10'a çıkarılması, Meram Belediyesinin vatandaşların en zor günlerinde yanında olma hassasiyetinin önemli göstergelerinden biri oldu.

Başkan Kavuş: 'İnsanımızın sevincinde de acısında da yanındayız'

Yeni araçları yerinde inceleyerek hizmetlerine start veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ayrıca sosyal hizmetlerde kullanılan diğer araçları da inceleyerek, verimlilikleri ve yürüttükleri çalışmalarda geldikleri nokta hakkında bilgi aldı. Başkan Mustafa Kavuş, belediye bünyesinde yürütülen sosyal hizmetler hakkında yaptığı açıklamada; yeni taziye otobüslerinin hizmete alınmasıyla birlikte sosyal hizmet filosunu daha da güçlendirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurguladı. Kavuş, vatandaşların doğumdan ölüme kadar hayatın her anında belediyenin desteğini hissetmesinin önemine dikkat çekti.

'Taziye hizmetlerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz'

Başkan Kavuş, iki araçla başlayan taziye otobüsü hizmetlerinin bugün 10 araçlık güçlü bir filoya ulaştığını ifade ederek, 'Araç filomuzu zenginleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki adet otobüsle başladığımız taziye hizmetlerimiz, bugün eklenen iki yeni taziye aracıyla birlikte 10 araca ulaştı. Bu araçlarımızla vatandaşlarımız taziye hizmetlerini kışın sıcak, yazın serin ve konforlu ortamlarda alıyorlar. Neredeyse her yıl filomuza ikişer araç ekleyerek bu hizmeti daha da güçlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada hemşehrilerimize daha hızlı, pratik ve konforlu şekilde hizmet sunabilecek güçlü bir yapıya sahibiz. Çünkü vatandaşımızın en acı gününde yanında olmak bizim için son derece kıymetli' dedi.

'Araçlarımızı kendi atölyelerimizde üretiyoruz'

Yeni taziye araçlarının Meram Belediyesinin kendi imkanlarıyla hazırlandığına dikkat çeken Başkan Kavuş, 'Bu araçların içerisinde gördüğünüz bütün malzemeleri donanımlar ve dizaynı kendi bünyemizdeki atölyelerde yapılıyor. Böylece Meramlı hemşehrilerimize en konforlu ve en iyi hizmeti en az maliyetle ulaştırmaya gayret ediyoruz. Sosyal belediyecilik bizim için, vatandaşımızın ihtiyacı olduğu anda yanında olmak demek. Taziye çadırlarımızla, cenaze yıkama hizmetimizle, taziye araçlarımızla hemşehrilerimizin zor günlerinde yüklerini bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Cenazesinin evinin önünde yıkanmasını isteyen vatandaşlarımız için mobil yıkama aracımız da hizmet veriyor' ifadelerini kullandı.

'Engelli ve yaşlı hemşehrilerimizin de yanındayız'

Sosyal hizmetlerin yalnızca taziye ve cenaze hizmetleriyle sınırlı olmadığını belirten Başkan Kavuş, engelli nakil ve ev temizliği hizmetlerinin de vatandaşların hayatına doğrudan dokunduğunu söyledi. Başkan Kavuş, 'Filomuz içerisinde engelli nakil aracımız da bulunuyor. Hastane randevusuna kendi imkanlarıyla gidemeyecek durumdaki hemşehrilerimizi evlerinden alıyor, hastaneye götürüyor ve işlemlerinin ardından yeniden evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetimiz kapsamında 414 kez vatandaşımızın yanında olduk. Bunun yanında yalnız yaşayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ev temizliğini gerçekleştiriyoruz. Bir adet temizlik aracımız, içerisindeki ekipmanlarla birlikte vatandaşlarımızın evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılıyor. İyi günde de kötü günde de zor günde de hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 gün 24 saat, 365 gün vatandaşımızın yanında olmak, hizmeti en hızlı, en pratik, en konforlu ve en az maliyetle ulaştırmak için çalışıyoruz. 'Çünkü bugün bir başkasının ihtiyacı olan hizmet, yarın hepimizin ihtiyacı olabilir' düşüncesiyle sosyal hizmetlerimize önem veriyoruz' diye konuştu.