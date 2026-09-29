BIST 100, dün yüzde 2,38 değer kaybederek 12 bin 592,76 puandan kapanmıştı. Endeks bugün ise yüzde 0,61 düşüşle 12 bin 516 puandan güne başladı. Sabah saatlerinde satışların devam etmesiyle 12 bin 468 puan görüldü.

Saat 10.40 itibarıyla BIST 100 yüzde 0,51 kayıpla 12 bin 526 puan seviyesinde bulunuyordu.

Bankalarda yükseliş, holdinglerde kayıp

Güne başlarken bankacılık endeksi yüzde 0,07 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,17 geriledi. İlerleyen dakikalarda bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 0,95'e ulaşırken, holding endeksindeki kayıp yüzde 0,77 seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100’de aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 12 bin 400 ve 12 bin 300 puan seviyeleri destek olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12 bin 600 ve 12 bin 700 puan direnç konumunda bulunuyor.

Gözler fon soruşturmasında

Borsadaki satışlarda, sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Reuters, son dönemdeki sert satışların yatırım fonlarının likidite sorunları ve yatırımcıların geri ödeme talepleriyle bağlantılı gelişmelerin ardından hızlandığını bildirdi. Soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde fonun tasfiye süreci gündeme gelirken, düzenleyici kurumların piyasadaki oynaklığı sınırlamaya yönelik çeşitli adımlar attığı aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını ve finansal sisteme yayılan bir risk bulunmadığını söyledi. Erdoğan, sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adımların atılacağını belirtirken, bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı.

Piyasalarda gözler ekonomi toplantısında

Fon soruşturmasının ardından piyasaların seyri açısından bugün yapılacak ekonomi toplantısı da yakından izlenecek. Erdoğan'ın ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle gerçekleştireceği görüşmede sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Küresel tarafta ise petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil piyasalarında devam eden satış baskısı risk iştahını sınırlayan unsurlar arasında öne çıkıyor.

BIST 100'de yatırımcıların kısa vadede özellikle 12 bin 400-12 bin 300 destek bölgesini ve yukarıda 12 bin 600-12 bin 700 direnç bandını takip etmesi bekleniyor.