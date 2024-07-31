Bu doğrultuda, taksitli nakit avans kullanımı için belirlenen vade süresi başlangıçta 6 ay, ardından ise 3 aya indirilmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen hafta bankalara normalleşme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine, bankaların faiz kısıtlamalarını kaldırmaya başladığı öğrenildi. Birçok özel banka, şu anda müşterilerine 12 aya kadar vadeli taksitli nakit avans seçeneği sunuyor.

Bu değişimin gerekçesi olarak, nakit avans faiz oranlarının yüzde 5'e düşürülmesi gösterildi.

TCMB sıkı para politikası için tamam mı/devam mı kararını verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermişti.

TCMB'nin geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

TCMB'den yapılan açıklamada, temmuz ayında enflasyonda geçici bir artış beklenildiği aktarıldı. Ayrıca hizmet enflasyonu, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının da enflasyonist baskıları sürdürdüğü belirtilmişti.

Türkiye Cumuhriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün de geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı.

Merkez Bankaı, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana, beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası sürdürüleceği mesajını verdi.

Açıklamada, " Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" denildi.

Temmuz ayında enflasyonun aylık bazda yükseleceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Enerji fiyatlarında, meskenlere yönelik elektrik tarifesinde yapılan artış, akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarında ÖTV güncellemesi ve şebeke suyu fiyat yükselişine bağlı olarak temmuz ayında belirgin bir artış öngörülmektedir. Elektrikte ticarethanelere yönelik fiyat artışının, hizmet sektörü fiyatlarını maliyet kanalıyla temmuz ve izleyen aylarda olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. Akaryakıt fiyatlarındaki artışa istinaden ulaştırma hizmetleri fiyatlarında yukarı yönlü seyir gözlenmektedir.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar otomatik vergi artışını takiben yükselirken alkollü içeceklerde üretici firma kaynaklı fiyat artışları da görülmektedir. Alkollü ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki görünüm, içecek hizmetleri kanalıyla lokanta-otel grubunu da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, tütün ürünlerinde vergi kaynaklı etkinin kısmi bir şekilde nihai fiyatlara yansıtılması sonucu, artış ihtiyacının bir kısmının sonraki aya sarkacağı tahmin edilmektedir. Gıda grubunda temmuz ayında taze meyve ve sebze fiyatları mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle önemli ölçüde yükselirken, taze meyve sebze dışı gıdada daha ılımlı bir seyir izlenmektedir. Öncü veriler, son dönemde döviz kurundaki ılımlı görünüm ve iç talep gelişmelerinin yansımalarıyla birlikte temel mal grubunda fiyat artışının diğer gruplara kıyasla ılımlı seyrettiğine işaret etmektedir. Özetle, öncü göstergeler temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğuna, buna karşın bu grupların dışlandığı çekirdek göstergelerde artışın görece daha sınırlı seyrettiğine işaret etmektedir."