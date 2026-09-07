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Goller: Kaan Erdoğan (dk. 11) (Karabük İdman Yurdu), Can Bayırkan (dk. 2, 11 ve 33), Mertkan Cengiz (dk. 75), Halit Furkan Kaya (dk. 90+3) Bulvarspor

TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Bulvarspor'a 5-1 mağlup oldu.

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