A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olması, Bodrum'da unutulmaz görüntülere sahne oldu. Ay-yıldızlı bayraklarla meydanları dolduran binlerce sporsever, tarihi zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk sayısıyla birlikte meydanlar adeta bayram yerine döndü. Saat 19.00'da başlayan nefes kesen final mücadelesi, Bodrum Belediye Meydanı, Turgutreis Atatürk Meydanı ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'na kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı.

Karşılaşmanın her sayısında heyecan giderek yükselirken, binlerce Bodrumlu gözünü dev ekranlara çevirdi. Final setinde nefesler tutuldu, son sayının gelmesiyle birlikte ise meydanlarda büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Türk bayrakları gökyüzüne yükselirken, alkışlar ve tezahüratlar Bodrum'un sokaklarında yankılandı.

Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğu, Bodrum'da adeta milli bayram havası oluşturdu. Çocuk, genç, yaşlı binlerce kişi aynı anda 'Türkiye' tezahüratları yaparak tarihi başarıyı kutladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, 'Avrupa Şampiyonası heyecanını Bodrum'un üç farklı meydanında kurduğumuz dev ekranlarda, hemşehrilerimizle omuz omuza yaşadık. CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde büyük bir mücadele ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu kupa Türkiye'nin! Tebrikler Filenin Sultanları!' ifadelerini kullandı.