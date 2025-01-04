Türkiye'nin İhracatında İstikrarlı Büyüme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) programında açıklanan 2024 yılı ihracat verilerine göre, Türkiye’nin toplam mal ihracatı 2023 yılına kıyasla yüzde 2,5 artarak 262 milyar dolara ulaştı. Konya ise Türkiye genelindeki bu artışı geride bırakarak yüzde 6,7 oranında ihracat artışı kaydetti ve ülke ihracatındaki payını yüzde 1,57’ye çıkardı. Konya, bu performansıyla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10. ili olmayı başardı.

KTO Başkanı Öztürk: "Konya İş Dünyasıyla Gurur Duyuyoruz"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2024 yılındaki ihracat başarısını değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:

“Konya iş dünyası, azim ve kararlılığıyla şehrimizin ekonomisini ileriye taşımayı sürdürüyor. 2024 yılında elde edilen 3 milyar 553 milyon dolarlık ihracat rakamı, iş dünyamızın çalışkanlığının ve yatırımlarının bir sonucudur. Bu başarıyla şehrimiz, 2023 yılında kırdığı ihracat rekorunu bir kez daha geride bıraktı.”

Zorluklara Rağmen Yatırım ve Üretim Devam Ediyor

Başkan Öztürk, şehrin karşılaştığı zorluklara rağmen yatırım, üretim ve istihdam odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Konya Ticaret Odası olarak iş dünyamızla birlikte ortak akıl ve istişare odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm iş insanlarına teşekkür ediyor, bu ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum,” dedi.

Konya İhracatında Öne Çıkan Sektörler

Konya’nın ihracat başarısında, tarım makineleri, otomotiv yan sanayi, gıda ürünleri ve savunma sanayi gibi sektörlerin ön planda olduğu kaydediliyor. Şehir, özellikle makine üretiminde Türkiye genelinde önemli bir merkez haline gelmiş durumda.

Hedef Daha Büyük Başarılar

Konya’nın ihracattaki başarılarıyla sadece Türkiye ekonomisine değil, uluslararası ticarete de katkı sağladığını ifade eden KTO yetkilileri, 2025 ve sonrasında şehrin ihracatını daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.