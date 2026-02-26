Toplantıda dünyadan çok sayıda belediye başkanı ve yerel liderle bir araya gelen Başkan Altay, 240 binden fazla yerel yönetimi temsil eden UCLG Dünya Başkanlığı için yürüttükleri süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Artık resmi olarak adaylığımızı açıkladık. Zor bir yolculuk olacak ama 8–10 yıldır kurduğumuz dostluk ve güven ortamı sayesinde görüşmeler olumlu gidiyor. Amacımız, ülkemize dünya başkanlığını kazandırmak ve uluslararası alanda şehirlerin sesini daha etkin duyurabilmek.”

Altay, Konya’nın uluslararası platformlarda var olmasının önemine de dikkat çekti. “Bu yıl COP 31’in Antalya’da düzenlenmesi çok önemli. UCLG’nin gündeminde iklim değişikliği ve şehirlerin bu konudaki rolü öne çıkıyor. Konya olarak bu tür organizasyonlarda dünya gündemini takip etme ve yeni çözümler üretme konusunda bilgi birikimi sağlıyoruz” dedi.

Konya’nın UCLG gibi bir dünya organizasyonunda yer almasının Türkiye için büyük bir imaj kazandırdığını vurgulayan Altay, “Burada aday olmak bile kıymetli ama biz bu yolculuğa kazanmak için çıkıyoruz. Tüm dünyada mazlumların sesi olmak istiyoruz. Özellikle Gazze ve Filistin konusunda platformlarda sesimizi duyuruyoruz; bu çabalarımızın karşılığını aldık” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 140 ülkede 240 binden fazla yerel yönetim ve 175’ten fazla yerel-bölgesel birlikten oluşuyor.