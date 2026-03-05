Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında, il sınırları içinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri karşılayan çiftler destekten yararlanabilecek. Toplamda 180 bin TL’ye ulaşan kira desteği, gençlerin evlilik sürecinde karşılaştıkları ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Başkan Altay, aile kurumunun güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, gençlerin huzurlu bir yuva kurmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Program kapsamında ayrıca destek süresi içinde çocuk sahibi olan çiftlere verilen kira desteğine yüzde 25 ek ödeme yapılacak. Bu sayede aile kuran gençlerin daha fazla desteklenmesi hedefleniyor.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirilen uygulama için başvurular Konya Büyükşehir Belediyesi’nin aile ve toplum portalı üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları ve detaylı bilgilere belediyenin ilgili internet adresinden ulaşılabiliyor.