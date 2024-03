Açılışta konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bölgenin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesinin sosyal tesis olduğuna değinerek, “Böyle yoğun nüfusa sahip bir bölgede sosyal tesis anlamında bizim ciddi bir sıkıntımız vardı. Bu binamız hem gençlerimize eğitim anlamında çok önemli hizmetlerde bulunacak hem de bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza spor alanında olsun, sosyal tesis anlamında olsun çok önemli bir katkıyı sağlamış olacak. Bu yatırımı Selçuklu ilçemize, şehrimize kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Konyalı olmaktan her zaman gurur duyuyoruz"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, açılışını yaptıkları tesisin adına yakışır şekilde yeni Fuat Sezgin’lerin yetişmesine vesile olması temennisinde bulunarak, “Belediyecilik bu arkadaşlar. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerekse ilçe belediye başkanlarımız, şehri imar ederken nesillerimizin ihyası için de emek sarf ediyorlar. Bu şehirde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışmak için her alanda dokunuşlar yapıyorlar, eserler ortaya koyuyorlar. Onun için de Konyalı olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.



“Bugün 2 önemli tesisin açılışını yapıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasına 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü dolayısıyla şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere hayırlı sağlıklı ömürler diyerek başladı. Şefik Can Parkı’nın 3'üncü etabı ile Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi olmak üzere 2 önemli tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, isimlerin rastgele seçilmediğini; Şefik Can’ın, ömrünü Mevlana’ya adamış önemli bir mütefekkir olduğunu, Fuat Sezgin’in de 27 dile konuşmayı başarmış bir bilim insanı olduğunu hatırlatarak, gençlere onun hayat hikayesini okumaları tavsiyesinde bulundu.



“Şehrimize hizmet edecek önemli bir park alanını Konya'ya kazandırmış oluyoruz"

Şefik Can Parkı’nın şehrin en güzel parklarından birisi olduğunu vurgulayarak, Şefik Can Caddesi’nin 15 yıllık süreçte gösterdiği gelişime dikkati çeken Başkan Altay, “Şefik Can Parkımızın 1'incii, 2'inci etabı tamamlanmıştı, bugün de 3'üncü etabını tamamlıyoruz. İçinde Şefik Can Kafem, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortları, oyun alanları ve binlerce bitkinin yer aldığı bir şehir ormanı oldu adeta. İnşallah yıllar geçtikçe ağaçların büyümesiyle birlikte şehrimize hizmet edecek önemli bir park alanını Konya’ya kazandırmış oluyoruz. Burası bölgenin en çok kullanılan parklarından birisi. Özellikle vatandaşlarımız çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Böylece tüm etaplarını tamamladığımız Şefik Can Parkı’mızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



“Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Başkan Altay, Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile ilgili olarak da “İkinci iş olarak bu binanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası eskiden bir karakol binasıymış. Önce Büyükşehir Belediyemize tahsisi gerçekleştirildi. Sonra fonksiyon üzerinde çalışmalardan sonra burada iki önemli iş yapılmaya karar verildi. Birincisi Spor Konya kapsamında, içinde bay bayan yüzme havuzlarının, spor salonlarının olduğu, mahalledeki vatandaşlarımıza hizmet edecek bir tesisi; 2, 3 ve 4'üncü katlarda ise Lise Medeniyet Akademimizin en güzide binalarından birisini burada sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Hemen arka tarafımızda bir Bilgehanemiz de var. Böylece bu bölgedeki ortaöğretim ve lise öğrencilerimizin tamamına hizmet edecek önemli 2 tesisi şehrimize kazandırmış oluyoruz. Burada öğrenci arkadaşlarımız hem ders çalışma imkanına kavuşurken bir taraftan da kültür ve sanat faaliyetlerine katılıp geleceği sanatçılarının, kültür insanlarının da şehrimizden çıkması için çaba sarf ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum“ ifadelerine yer verdi.



“Konya birlikte çalışma kültürünün en yüksek olduğu şehir"

Konya’nın neye ihtiyacı varsa bunun gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Altay, "Gerçek Belediyecilik diye ifade ettiğimiz sosyal medyadan ve reklamdan ibaret olmayan, fiziki olarak şehrin her bölgesine hizmet eden bir belediyecilik anlayışı. Ayrıca Konya birlikte çalışma kültürünün en yüksek olduğu şehirdir. İlçe belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, teşkilatlarımız, merkezi hükümetimiz, milletvekillerimiz hep birlikte şehrimizin sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah 31 Mart akşamından sonra aldığımız ruhsatla tekrar aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. ‘Güçlü Konya için bir adım daha’ diyoruz. Konya’nın daha çok yapılacak işi var. Bizim de enerjimiz ve motivasyonumuz çok yüksek. İnşallah kalan işleri de hızlıca tamamlayarak Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Sanat ve kültürle uğraşan, bilimle kendini yetiştiren iyi yetişmiş gençlerle Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Eğitim kadrosuna da teşekkür eden Başkan Altay, “Can siperane şekilde öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunuyorlar. Spor Konya hocalarımız şehirde insanların sağlıklı yaşamı için gayret gösteriyorlar. Kıymetli öğrenci arkadaşlarımıza da Büyükşehir Belediyemize güvenerek bu tesislerimizi en verimli şekilde kullandığı için teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Ama eğitim hayatı sadece derslerden ibaret değil, kültür-sanat konusundaki aktivitelerimize de katılmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sanat ve kültürle uğraşan, bilimle kendini yetiştiren iyi yetişmiş gençlerle Türkiye’yi inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir şehir olacağız, güçlü yetişmiş insan varlığımız olacak ki tüm dünyadaki mazlum ve mağdurların sözcüsü ve onların mağduriyetini giderecek bir güce dönüşmemiz lazım. Onun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için yaptığımız her faaliyet bizlerin büyük bir gurur kaynağıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



“Çocuklarımız bu tür model eğitim uygulamalarıyla kendisini geliştirecek"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de eğitimin artık yaşam boyu devam eder hale geldiğine vurgu yaparak, “Yani, zamanın belli bir diliminde eğitim alınır, ondan sonra biter diye bir şey yok. Doğumdan ölüme kadar planlanır. Onun için de eğitim uygulamalarında artık eski uygulamalar geliştirilerek hayat boyu olarak planlanıyor. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bir genel müdürlüğünün ismi de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’dür. Buradaki amaç şudur: Çocuklarımız örgün eğitim çerçevesinde aldığı eğitimden hariç olmak üzere ona ilave olarak bu tür model eğitim uygulamalarıyla kendisini geliştirecek ve başarı çıtasını da yükseltecektir. İşte bu, Lise Medeniyet Akademisi çerçevesinde oluşturulmuş okulumuz da bu hizmeti sunuyor. Aynı zamanda sportif aktiviteler için sağladığı imkanlarla da farklı bir boyutta ortaya konmuş oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Şefik Can Parkı 3. Etap ile Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılışı dualarla yapıldı.