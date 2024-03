Devlet Bahçeli Meydanı’nda düzenlenen açılış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, memleketi Ereğli’nin her zaman kendileri için baş tacı olduğunu dile getirerek, “Ereğli’ye gençlimizde sık sık geldik. Bakan olduktan sonra da ilk ziyaretimi hatırlarsınız ilk Ereğli’ye yapmıştım ve söz vermiştim Ereğli’nin, Konya'mızın, diğer ilçelerimizin neresinde sıkıntılar, sorunlar olursa Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu görevlerle hizmetinizdeyim diye. Hiçbir zaman duyarsızlık göstermedim çünkü insanımızı çok seviyorum, milletimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum” dedi.



"Bu asil millet çalışana, halka hizmet edene, ülkeyi kalkındırana, güçlendirene destek oluyor"

31 Mart seçimlerinin önemine değinen Bakan Bolat, “Bizim asil milletimiz, Konyalılarımız, Ereğlililerimiz 21 yıldır dünya lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve arkadaşlarına destek verdiler. Allah sizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları da elhamdülillah sizleri mahcup etmediler. Zaten çalışmasaydılar, hizmet etmeseydiler ilk seçimde gönderilirdi. AK Parti’den önceki dönemlere bakın hükümetler ya 5, ya 6, ya 7 aylık. Bir yılı dolduran çok azdı. Demek ki bu asil millet çalışana, güven verene, halka hizmet edene ülkeyi kalkındırana, güçlendirene destek oluyor. 17 seçimdir destek oluyor, inşallah 18’ncisinde de destek olacak” diye konuştu.



“Bugün bambaşka bir Türkiye var"

21 yılda Türkiye ekonomisinin 5 katına çıkarıldığına hatırlatan Bakan Bolat, “230 milyar dolarlık milli gelir 1 trilyon 119 milyar dolara çıkarıldı. Bunun etkilerini hayatımızda görüyoruz. 20 yıl önceki hayatımızı bir düşünelim; yaşam standartlarımızı, hayat kalitemizi, tüketim ve refah seviyemizi bir düşünelim. Bugün bambaşka bir Türkiye var. 81 vilayet bizim için kutsaldır. Hepsine hizmet etmek bizim sevdamızdır. Ereğli’de de Konya’da da çok güzel gelişmeler oldu. Ereğli’yi gençlik ve çocukluk yıllarımdan hatırlarım. Bugün bambaşka bir Ereğli var. Daha şehre varmadan sanayiler, yatırımlar, yenilenen evler, değiştirilen araçlar, belediyecilik hizmetleri, yollar, parklar ve işte millet bahçesi; 200 bin metrekarelik millet bahçesi. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Ereğli Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Projesi’nin yanında birçok hizmeti kazandırdığını ifade eden Bakan Bolat, “Hizmetlerin devam etmesi için merkezde de yerelde de güçlü olmamız gerekiyor. İstikrarı kaybetmememiz gerekiyor. Merkezi hükümet emrinizde. Bakın Cumhurbaşkanımız 4 tane Konyalı bakana görev verdi. Ereğli’den de Allah’a şükür bize nasip oldu; Türkiye’mize, Konya’mıza, sizlere hizmet etmek” ifadelerini kullandı.



“Uğur Başkan efsane başkan"

Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı efsane başkan olarak nitelendiren Bakan Bolat konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye’de belediyecilik konusunda model şehir Konya’dır ve Uğur Başkan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı. Bakın, dünyanın başkanı Uğur başkan. Bir tecrübe abidesi Hüseyin Obrukçu başkanımız. Ayrılmıyoruz, dayanışma içindeyiz. Benim partim, senin partinin kavgası yok. Kim nerede hizmet edecekse o isimler tercih edildi. Konya Büyükşehir Belediyemiz Ereğli’mize desteğini her zaman arttırarak devam ettirecek. Biz merkezi hükümet olarak Ereğli için yapılması gereken ne varsa yapacağız.”



"Ereğli hizmet dolu bir 5 yıl daha geçirecek"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Ereğli’nin Konya’nın en nadide ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İşte AK parti belediyeciliği bu, işte Cumhur ittifakının belediyeciliği bu, işte bizim bütün dünyaya Konya Modeli Belediyecilik diye anlattığımız bu. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz, biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. İnşallah bu dönem Cumhur ittifakının gücüyle hem merkezi hükümetimizin gücüyle hem Konya Büyükşehir Belediyemizin gücüyle hem de Hüseyin başkanımızın tecrübesi ile Ereğli hizmet dolu bir 5 yıl daha geçirecek” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, AK Parti’nin kurulduğu ilk günden itibaren bir hizmet partisi olduğunu ifade ederek, “Bizler belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız, bakanlarımız el birliği ile güç birliği ile uyum içerisinde hizmet gayreti içerisindeyiz. Ereğli’de bugüne kadar güzel işler yapıldı. Kıymetli belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, hükümetlerimizle hep birlikte büyük güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. Konya’mızı, Ereğli’mizi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceğiz” açıklamalarını yaptı.



"Bir hafta içerisinde Ereğli'ye kazandırdığımız işlerin toplam bedeli 650 milyon lira"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Ereğli’ye her geldiklerinde heybeleri dolu geldiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçen geldiğimizde 8 halı sahanın açılışını gerçekleştirmiştik. Çarşamba günü eski adliye binasının bulunduğu yerde gençlerimize, öğrencilerimize hizmet edecek Bilgehanenin temelini attık. Bugün Ereğli’ye kazandırdığımız Cephe Sağlıklaştırmasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine 200 bin metrekarelik alanıyla Konya’da yapılan en büyük Millet Bahçesi olan TOKİ tarafından yapılan millet bahçemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bitmedi, inşallah Salı günü Ereğli Belediye Başkanımız ve protokolün katılımıyla Kamyon Garajı’nın da temelini atmış olacağız. Sadece Çarşambadan Salıya yani bir hafta içerisinde Ereğli’ye kazandırdığımız işlerin toplam bedeli 650 milyon lira. Ereğli, merkezin dışındaki en büyük ilçemiz. Onun için hizmetlerimizi Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu ile planlayarak yürütmeye devam ediyoruz. Hemen solumuzda bulunan Rüstem Paşa Kervansarayı’nın restorasyonunu Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Hemen karşıdaki cephe sağlıklaştırmasını, prestij yolları, bununla birlikte itfaiye binamızı, merkez dışında yaptığımız iki yüzme havuzundan biri olan yarı olimpik yüzme havuzumuzu, parke ve yol çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu dönem çok daha güçlüyüz. Çünkü kabinede 4 bakanımız ve bu bakanlarımızdan Ereğli’nin evladı Ticaret Bakanımız Ömer Bolat bizlerle birlikte, hizmette beraber olacağız inşallah.”



“Ereğli'nin yarınlarının çok daha güçlü olması için hizmet edeceğiz"

Yeni dönemde de Ereğli’ye hizmet etmek istediklerinin altını çizen Başkan Altay, “Meydanlarda söylediğimiz bir şey vardı; ‘üçlü olalım, güçlü olalım’. Ereğli’de inşallah üçlü ve güçlü olacağız. İlçe Belediyesinde Cumhur İttifakı’nın adayı değerli Belediye Başkanımız Hüseyin Oprukçu, teveccüh ederseniz Büyükşehir’de bizler, milletvekillerimiz ve kabinede temsil edilen 4 bakanımızla birlikte Ereğli’nin hizmetinde bulunacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızla Ereğli’nin altyapısından sosyal hayatına kadar birçok projeyi hayata geçirmiş olduk. Ama şimdi yeni bir yolculuğa çıkacağız ve ‘gerçek belediyecilik’ diyerek bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, Bakanımızın desteğiyle inşallah Ereğli’nin yarınlarının çok daha güçlü olması için gayret edeceğiz, hizmet edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli’nin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini de aktaran Başkan Altay, Ereğli’nin bütün işlerinde Hüseyin Oprukçu’nun arkasında olduklarını vurguladı.

Başkan Altay, 17 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kılıçarslan Meydanı’nda gerçekleşecek Konya Mitingine de tüm Ereğlilileri davet etti.

Ereğli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu da, Ereğli’ye yakışacak bir atmosferi oluşturma gayretlerinin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle tahsis edildiğini söyledi. Oprukçu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ereğli gelişiyor, çok arzu ettiğimiz uyumu, çok arzu ettiğimiz birlikteliği de bu vesileyle yakalamış durumdayız” ifadelerini kullandı.



Açılış dualarla yapıldı

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ereğli’ye kazandırılan 200 bin metrekarelik Konya’nın en büyük Millet Bahçesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ihya projesi Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Projesi’nin açılışı dualarla yapıldı.

Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Munlafalıoğlu, Salih Koyuncu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ereğli’deki açılış sonrasında Bakan Bolat, Başkan Altay ve protokol ilçe esnaflarını da ziyaret etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ereğli öncesi Halkapınar ilçesini de ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.