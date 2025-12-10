Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 7’ye 6 oyun ve turnuva maçları ile devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla ile sona erdi.

Marko Jevtovic, ilk bölümünü takımla çalıştığı antrenmanı daha sonra bireysel çalışma ile tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, 11 Aralık Perşembe günü yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.